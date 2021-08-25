Потрібно 20 років роботи, – президентка Естонії про те, коли Україна увійде в ЄС

На думку президентки Естонії Керсті Кальюлайд, Євросоюзу слід бути сміливішим щодо питання України. Однак державі необхідно "ще 20 років роботи" для членства в ЄС.

Кальюлайд вважає, що потрібне якесь рішення для Східних партнерів. Політикиня має на увазі повноцінне членство або новий формат для держав, які мають амбіції. Мовиться про Україну, Молдову та Грузію.

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Країни не виконують критерії членства, – президентка Естонії

Політикиня наголосила, що є прихильницею просто розширення, але це триватиме довго. Вона нагадала, що вступ до ЄС має купу умов.

І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете до цієї готовності… Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!

– сказала президентка.

Тому, за словами Кальюлайд, країнам допоміг би певний проміжний етап. ЄС готовий допомагати, але роботу слід виконувати державам.

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