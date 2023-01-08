Мобілізація триває: чи зобов'язані чоловіки повертатися в Україну під час війни

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Багатьох цікавить питання, чи повинні чоловіки повертатися з-за кордону під час війни.

На сьогодні правила військового обліку військовозобов'язаних передбачають облік дипломатичними установами України й за кордоном. Чи мають чоловіки повертатися додому під час війни – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Чи зобов’язані чоловіки повертатися в Україну під час війни

Згідно із законом, якщо чоловік виїхав за кордон на більш ніж 3 місяці, то він має стати на військовий облік за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Обов’язки військовозобов'язаних чоловіків за кордоном такі:

У семиденний строк з дня прибуття стати на військовий облік за новим місцем проживання,

Повідомляти відповідним органам про зміну персональних даних,

Надавати відповідним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в Україні.

Якою буде мобілізація у 2023 році

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач розповів, що у 2023 році призов буде плановим. Наразі призивають громадян з військовим досвідом, однак, за необхідності, можуть призвати людей, які не проходили військову службу. У такому випадку цю категорію призовників відправляють на навчання терміном 30 днів і більше.

Наразі Сили оборони потребують фахівців загальновійськових спеціальностей: стрільців та танкістів. Актуальною є потреба також у зв'язківцях та шифрувальниках.