Податки на ввезення Starlink та генераторів скасовують для всіх: Зеленський підписав закон

Президент України підписав законопроєкт щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. Документ стане чинним на початку січня і діятиме до травня.

Про це написав депутат "Голосу" Ярослав Железняк. Він перелічив головні новації законопроєкту.

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"На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Зокрема, для фізичних осіб. Норма діятиме до травня 2023", – зазначив нардеп.

Що дасть законопроєкт

За словами Железняка, до закону врахували його правку щодо розповсюдження звільнення від мита для поштових та експрес-відправлень. Крім цього, депутати підтримали можливість зберігати пальне без ліцензії.

За наполяганням Уряду до 2 тисяч літрів, а все що більше треба буде повідомити по декларативному принципу податкову, – сказав нардеп.

Він розповів, що також від ПДВ та мита звільнили технічну допомогу Energy Community. Організація привозить обладнання для відновлення постачання енергії.

"Набирає чинності через 3 дні після опублікування. Тобто це 2 – 3 січня 2023 року", – додав Железняк.



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