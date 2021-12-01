Потрібно уникати ескалації, – міністри НАТО про ситуацію на кордоні України і Росії

Міністри закордонних справ НАТО на саміті в Ризі заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні Росії та України. Будь-яка агресія матиме високу ціну для Москви.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції. На саміті обговорили поточну ситуацію на кордоні.

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Вторгнення матиме наслідки, – Столтенберг

"Треба зберігати пильність і уникати ескалації. Міністри чітко дали зрозуміти, що будь-яке майбутнє вторгнення чи агресія щодо України матиме високу ціну, економічні та політичні наслідки для Росії", – заявив Єнс Столтенберг.

До цього Столтенберг зазначав, що НАТО не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не є членом Альянсу. Водночас Київ "може покладатися на політичну і практичну підтримку".

Також генсек НАТО пригрозив Росії політичними та економічними наслідками у разі нападу на Україну.

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