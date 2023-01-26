Правила написані кров'ю: в КМДА під час атаки "Шахідів" закликали не ігнорувати сигнали тривоги
Джерело:КМВА
За 11 місяців широкомасштабної війни українці уже звикли до постійних тривог та сигналів про небезпеку. Однак ігнорувати такі попереджувальні повідомлення, ризикуючи власним життям, не можна у жодному разі, адже це може закінчитись фатально.
У ніч на 26 січня у багатьох регіонах нашої держави знову лунала повітряна тривога. У Київській міській військовій адміністрації констатували, що розслаблятись та нехтувати повітряною небезпекою не можна за будь-яких обставин. Тим паче коли ворожі "Шахіди" напоготові.
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Чому потрібно завжди спускатись в укриття
У відомстві нагадали головні аргументи стосовно того, чому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги:
- тому що загроза повітряного удару існує постійно – навіть якщо не лунають сирени;
- тому що оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут;
- тому що навчальних тривог під час війни не буває;
- тому що безглуздо сподіватись, що певний будинок абсолютно безпечний і в нього ніколи не влучить ворожа ракета чи дрон.
Що взяти зі собою в укриття / Картинка 24 Каналу
️У разі оголошення повітряної тривоги, завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою. Пам'ятайте, правила безпеки написані кров'ю. Тому вони важливі та їх потрібно виконувати,
– констатували в КМВА.
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста
- 25 січня російські загарбники обстріляли Вугледар на Донеччині, внаслідок чого зірвалась евакуація людей. У Нацполіції зазначили, що через обстріл одна родина з трьома маленькими дітьми вимушена була упродовж тривалого часу перебувати в укритті.
- Окрім того, того ж дня окупанти обстріляли Авдіївку, що також у Донецькій області. Глава ОВА Павло Кириленко написав, що місто уже фактично повністю знищене через постійні атаки.
- Можна констатувати, що Східний напрямок фронту залишається найважчим на всій лінії фронту, однак найгірше, що існує загроза життю для звичайних людей.
- Однак українські захисники роблять усе, аби ворог не взяв під контроль ці та інші населені пункти. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що ворог намагається штурмувати Вугледар та Бахмут, проте ЗСУ стримують атаки.