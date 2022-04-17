Необхідно зберегти пам'ять про те, від якої жорстокої навали відбилася Україна, – Зеленський

Володимир Зеленський 16 квітня провів нараду, присвячену відбудові українських міст. На зустрічі підійняли питання меморіалізації пережитого під час війни.

Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення до народу, інформує 24 канал.

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На нараді обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої й безглуздої навали Україна змогла відбитися,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський, як приклад, навів підготовку проєкту меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу зі столицею України.

Історію людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою в Київ від російських загарбників.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео