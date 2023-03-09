Поцілили ракетою "Кинджал": подробиці ракетних ударів у Києві

Російські терористи вночі 9 березня масовано атакували Україну ракетами. Вибухи прогриміли і в Києві. На жаль, є влучання.

За попередніми даними, аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Про це повідомили у КМВА.

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Ворог випустив практично всі типи свого повітряного озброєння

Тривога у столиці лунала майже 7 годин. Упродовж цього часу росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – від "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО ударів крилатими ракетами та безпілотниками по Києву не допущено.

Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в об'єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває,

– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Наразі у Києві діють часткові екстрені відключення електроенергії. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм вже надають медичну допомогу. Окрім того, рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється, зазначили у КМВА.

Віталій Кличко повідомив, що після ракетної атаки, у зв'язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

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Коротко про наслідки масованої атаки росіян