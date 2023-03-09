Поцілили ракетою "Кинджал": подробиці ракетних ударів у Києві
Джерело:КМВА
Російські терористи вночі 9 березня масовано атакували Україну ракетами. Вибухи прогриміли і в Києві. На жаль, є влучання.
За попередніми даними, аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Про це повідомили у КМВА.
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Ворог випустив практично всі типи свого повітряного озброєння
Тривога у столиці лунала майже 7 годин. Упродовж цього часу росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – від "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО ударів крилатими ракетами та безпілотниками по Києву не допущено.
Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в об'єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Наразі у Києві діють часткові екстрені відключення електроенергії. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм вже надають медичну допомогу. Окрім того, рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється, зазначили у КМВА.
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Коротко про наслідки масованої атаки росіян
- Вночі 9 березня по всій Україні пролунала повітряна тривога, після якої почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях.
- На жаль, внаслідок прильоту у Золочівській громаді, що на Львівщині, загинули четверо людей. Зокрема, двоє чоловіків та стільки ж жінок.
- Окупанти завдали множинних ударів по Дніпропетровщині безпілотниками та ракетами. На жаль, є прильоти у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.
Попередньо, через масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Усі подробиці наразі з'ясовують.
- Бійці Путіна влучили в енергооб'єкт на Одещині. Окрім того, внаслідок обстрілу є руйнування житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав близько 15 ударів по Харкову і області. Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині.