Потужна стрільба на Азові, обвал в Одесі та ганьба в Криму: фото дня

8 травня 2020 року – День пам'яті та примирення. Увесь цивілізований світ говорить: "Ніколи знову". Але в Росії багато хто думає інакше...

"Сталіна на вас нема…"

В анексованому Севастополі російські окупанти до 9 травня вивісили банер із портретом радянського тирана Йосипа Сталіна, повідомляють Крим.Реалії. Біля лику вбивці мільйонів красується напис "Це наша перемога". Такий банер у Криму виглядає особливо цинічно. Адже в 1944 році на півострові за наказом Сталіна відбулася масштабна етнічна чистка – протягом трьох днів понад 190 тисяч кримських татар було депортовано, багато з них загинули…

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На Азові знищили ворога. Поки що – умовного



Українські моряки стріляли вміло / Фото АрміяІнформ

В Азовському морі відбулися навчання ВМС ЗС України, повідомляє Міноборони. Легендою було "протистояння ворожим кораблям з десантом, які зайшли в акваторію та намагалися захопити узбережжя". Хто цей умовний ворог – зрозуміло. Той самий, який регулярно влаштовує провокації на Азові. Під час навчань ворог був знищений. Впевнені, що так буде і в реальності.

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Аварійне життя



Обвал будинку в Одесі / Фото Думская

У центрі Одеси обвалилися одразу два поверхи житлового будинку, повідомляє ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв, і рятувальники евакуювали всіх мешканців. Згодом виявилося, що будинок перебував в аварійному стані. Чому там залишалися мешканці? На це питання тепер має відповісти слідство.

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Земля пішла ходуном



Після землетрусу будинок "на грані" / Фото АР

В Одесі будинок обвалися через технічні проблеми. А от в Ірані сотні помешкань "посипалися" через потужний землетрус магнітудою 5,1. Щонайменше 7 осіб отримали поранення, 1 людина загинула. Всю ніч тисячі іранців провели на вулиці, бо боялися, що їхні пошкоджені будинки заваляться, або стануться повторні поштовхи.

А тим часом в Україні… На Закарпатті зафіксували землетрус