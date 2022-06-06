Потужна зброя для ЗСУ та боягузтво Заходу: ексклюзивний стрім з Даніловим на 24 каналі
На ютубі 24 каналу – інтерв'ю секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова. Разом з журналістом Олексієм Печієм вони обговорять низку важливих та найактуальніших для України питань.
Інтерв'ю на ютубі 24 каналу розпочнеться 6 червня о 18:30. Однією з найголовніших тем розмови буде постачання потужної зброї для Збройних Сил України з боку західних партнерів.
До теми Ті люди, які казали: війна мине дуже швидко – говорили небезпечну річ, – Данілов
Які ще теми обговорюватимуть
Олексій Данілов та Олексій Печій обговорять результати 103 днів героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Також темою для розмови стане нерішучість деяких західних політиків щодо допомоги Україні в умовах війни.
Ще одне важливе питання – майбутнє українців, які були змушені виїхати за кордон через напад Росії, а також тих, хто досі перебуває в окупації російських загарбників.
Інтерв'ю з Олексієм Даніловим на ютубі 24 каналу: дивіться відео
Останні заяви Данілова щодо війни в Україні
- Секретар РНБО вважає, що робити висновки про 100 днів війни ще зарано. Водночас люди, які казали, що вона закінчиться дуже швидко, робили небезпечну річ.
- За словами Данілова, українська влада дійсно вважала, що з території Білорусі не буде того нападу, який відбувся 24 лютого. За 2 дні до війни міністр оборони України спілкувався з білоруським "колегою". Той запевняв, що цього не станеться у жодному разі.
- Секретар РНБО розповів, що влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з'ясувати.
- Данілов зауважив, що українські військові борються з сильним та підступним ворогом. Зважаючи на це, громадянам варто "зціпити зуби" та продовжувати боротися, аби вигнати російських окупантів, які прийшли на нашу землю.
- На думку секретаря РНБО, Україні варто готуватися до того, що через 10 – 20 років у світі буде "велика війна". Тож нам треба модернізувати своє озброєння, аби бути готовими до цього.