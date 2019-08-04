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      Потужна негода накрила Дніпро і Запоріжжя: вирвані дерева, затоплені вулиці – фото і відео

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      Затоплені вулиці Запоріжжя
      Затоплені вулиці Запоріжжя / скрін із відео

      Сильна злива та шквальний вітер наробив лиха тепер у східних регіонах України. Так, негода особливо сильно "похазяйнувала" у Дніпрі та в Запоріжжі.

      У містах ще напередодні рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки. На Дніпропетровщині без електроенергії через обрив дротів залишились близько 1000 осіб. 

      Актуально: Крим затопила потужна злива: фото та відео

      У самому Дніпрі вітер влаштував деревопад. Відомо про щонайменше 7 випадків. Зокрема, за кінотеатром "Правда-кіно" на Слобожанському проспекті вітер з коренем вирвав дерево з землі і повалив на тротуар, передає "Інформатор".

      дерево Дніпро
      Вирване з корінням дерево у Дніпрі/ фото "Інформатор"

      На Артельній вулиці дерево впало на автомобіль Chery Amulet. На щастя, ніхто не постраждав.

      дерево
      Дерево впало на автомобіль/ фото "Інформатор"

      Своєю чергою, у Запоріжжі негода теж повалила дерева. Рятувальники інформують про щонайменше 2 випадки із падінням у місті тополь.

      дерева повалені негода
      тополя негода Запоріжжя
      Повалені тополі у Запоріжжі/ фото 061.ua

      У деяких районах Дніпра сильний вітер зриває рекламу. Автомобілістам слід бути вкрай обережними: вивіска може впасти на лобове скло авто, закрити огляд і спровокувати ДТП.

      Окрім того, на Мануйлівському проспекті Дніпра внаслідок зливи прямо на дорозі утворилася "ріка".

      негода Дніпро
      Затоплена вулиця у Дніпрі/ фото "Інформатор"

      У Запоріжжі на жвавому перехресті проспекту Металургів і Соборної впав світлофор. На щастя, ніхто не постраждав.

      Запоріжжя світлофор
      У Запоріжжі через негоду впав світлофор/ фото zp.vgorode.ua

      "Потоп" у Запоріжжі: відео

      До теми: Заручники негоди: на Одещині 25 дітей потрапили у водяну пастку під час походу

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      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Запоріжжя Новини Дніпра Погода
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