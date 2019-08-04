Потужна негода накрила Дніпро і Запоріжжя: вирвані дерева, затоплені вулиці – фото і відео
Сильна злива та шквальний вітер наробив лиха тепер у східних регіонах України. Так, негода особливо сильно "похазяйнувала" у Дніпрі та в Запоріжжі.
У містах ще напередодні рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки. На Дніпропетровщині без електроенергії через обрив дротів залишились близько 1000 осіб.
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У самому Дніпрі вітер влаштував деревопад. Відомо про щонайменше 7 випадків. Зокрема, за кінотеатром "Правда-кіно" на Слобожанському проспекті вітер з коренем вирвав дерево з землі і повалив на тротуар, передає "Інформатор".
Вирване з корінням дерево у Дніпрі/ фото "Інформатор"
На Артельній вулиці дерево впало на автомобіль Chery Amulet. На щастя, ніхто не постраждав.
Дерево впало на автомобіль/ фото "Інформатор"
Своєю чергою, у Запоріжжі негода теж повалила дерева. Рятувальники інформують про щонайменше 2 випадки із падінням у місті тополь.
Повалені тополі у Запоріжжі/ фото 061.ua
У деяких районах Дніпра сильний вітер зриває рекламу. Автомобілістам слід бути вкрай обережними: вивіска може впасти на лобове скло авто, закрити огляд і спровокувати ДТП.
Окрім того, на Мануйлівському проспекті Дніпра внаслідок зливи прямо на дорозі утворилася "ріка".
Затоплена вулиця у Дніпрі/ фото "Інформатор"
У Запоріжжі на жвавому перехресті проспекту Металургів і Соборної впав світлофор. На щастя, ніхто не постраждав.
У Запоріжжі через негоду впав світлофор/ фото zp.vgorode.ua
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