Потужна негода накрила Дніпро і Запоріжжя: вирвані дерева, затоплені вулиці – фото і відео

Сильна злива та шквальний вітер наробив лиха тепер у східних регіонах України. Так, негода особливо сильно "похазяйнувала" у Дніпрі та в Запоріжжі.

У містах ще напередодні рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки. На Дніпропетровщині без електроенергії через обрив дротів залишились близько 1000 осіб.

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У самому Дніпрі вітер влаштував деревопад. Відомо про щонайменше 7 випадків. Зокрема, за кінотеатром "Правда-кіно" на Слобожанському проспекті вітер з коренем вирвав дерево з землі і повалив на тротуар, передає "Інформатор".



Вирване з корінням дерево у Дніпрі/ фото "Інформатор"

На Артельній вулиці дерево впало на автомобіль Chery Amulet. На щастя, ніхто не постраждав.



Дерево впало на автомобіль/ фото "Інформатор"

Своєю чергою, у Запоріжжі негода теж повалила дерева. Рятувальники інформують про щонайменше 2 випадки із падінням у місті тополь.





Повалені тополі у Запоріжжі/ фото 061.ua

У деяких районах Дніпра сильний вітер зриває рекламу. Автомобілістам слід бути вкрай обережними: вивіска може впасти на лобове скло авто, закрити огляд і спровокувати ДТП.

Окрім того, на Мануйлівському проспекті Дніпра внаслідок зливи прямо на дорозі утворилася "ріка".



Затоплена вулиця у Дніпрі/ фото "Інформатор"

У Запоріжжі на жвавому перехресті проспекту Металургів і Соборної впав світлофор. На щастя, ніхто не постраждав.



У Запоріжжі через негоду впав світлофор/ фото zp.vgorode.ua

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