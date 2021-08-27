Потужний вибух прогримів у Великій Британії: моторошні фото та відео

Потужний вибух прогримів у промисловому приміщенні в англійському Лемінгтоні. Там спалахнула пожежа. Над містом здійнявся густий сірий дим.

Інцидент трапився вдень 27 серпня. Місцевий кореспондент повідомив, що на місці події було чути "звуки, схожі на гуркіт хвиль".

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Загоряння сталося у виробничому приміщенні. Вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу. Поліція перекрила усі дороги поблизу. Правоохоронці закликали людей, які живуть у межах 100 метрів від місця вибуху, закрити вікна та двері.

На місце вибуху відправили швидку

Інформації про постраждалих наразі немає. Втім, як пише видання Metro, очевидці стверджують, що в той час, як здіймалися величезні клубки диму, люди блювали й трималися за голови.

Служба швидкої допомоги Уест-Мідлендса повідомила, що до них надходили звернення о 10:38 (за місцевим часом). На місце події направили карету швидкої допомоги та парамедиків групи реагування на небезпечні зони.

Вибух в англійському Лемінгтоні: дивіться відео



Масштабний вибух у британському місті / Фото BBC

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