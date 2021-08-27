Потужний вибух прогримів у Великій Британії: моторошні фото та відео
Джерело:BBC
Потужний вибух прогримів у промисловому приміщенні в англійському Лемінгтоні. Там спалахнула пожежа. Над містом здійнявся густий сірий дим.
Інцидент трапився вдень 27 серпня. Місцевий кореспондент повідомив, що на місці події було чути "звуки, схожі на гуркіт хвиль".
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Загоряння сталося у виробничому приміщенні. Вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу. Поліція перекрила усі дороги поблизу. Правоохоронці закликали людей, які живуть у межах 100 метрів від місця вибуху, закрити вікна та двері.
На місце вибуху відправили швидку
Інформації про постраждалих наразі немає. Втім, як пише видання Metro, очевидці стверджують, що в той час, як здіймалися величезні клубки диму, люди блювали й трималися за голови.
Служба швидкої допомоги Уест-Мідлендса повідомила, що до них надходили звернення о 10:38 (за місцевим часом). На місце події направили карету швидкої допомоги та парамедиків групи реагування на небезпечні зони.
Вибух в англійському Лемінгтоні: дивіться відео
Масштабний вибух у британському місті / Фото BBC
Потужні вибухи в Афганістані та Казахстані: що відомо
- Напередодні світ сколихнула моторошна звістка. 26 серпня в Афганістані, захопленому талібами, прогриміло 2 вибухи. Щонайменше один із них влаштували терористи "Ісламської держави". Теракт забрав життя понад сотні людей, десятки зазнали поранень.
- Цього ж дня з'явилася інформація про потужні вибухи на військовому складі у Казахстані. Мешканців сусідніх будинків оперативно евакуювали. Десятки людей отримали травми, ще 4 військових – загинули. Наразі правоохоронці з'ясувують усі обставини.