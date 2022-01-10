Потужний землетрус у Китаї пошкодив частину Великої стіни

Землетрус струсонув Китай проти ночі 9 січня, і досить потужний – магнітудою 6,9. Відомо, що постраждали люди.

Також наслідком стихійного лиха стало руйнування частини Великої китайської стіни. Мовиться про ділянку, збудовану за династії Мін (1368 – 1644).

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Велика китайська стіна постраждала від землетрусу

У Китаї приблизно опівночі з 8 на 9 січня стався потужний землетрус – магнітудою 6,9.

Епіцентр його розташований доволі глибоко, у 10 кілометрах під поверхнею.

А проте кілька великих міст країни відчули поштовхи.

Також відомо, що 9 людей зазнали незначних травм.

Після землетрусу влада організувала перевірку історичних цінностей в регіоні, чи не постраждало щось цінне.

І виявили, що два метри Великої китайської стіни обвалилися.

Це сталося у повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

Наразі на місці встановили ​​первинний захист та ведуть ремонтно-відновлювальні роботи.

Постраждалу ділянку стіни збудували за часів династії Мін (1368 – 1644).

загалом Велика китайська стіна тягнеться на тисячі кілометрів від Ляодунської затоки Жовтого моря до пустелі Гобі. Будувати її починали ще у ІІІ столітті до нашої ери.

Нагадаємо:

На початку січня Тайвань сколихнув потужний землетрус, поштовхи відчули сусідні країни.

У Бразилії на катери з людьми обвалилася частина стінки каньйону, загинули щонайменше 10 людей.

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