Потужно вдарили по ворожих позиціях: Генштаб показав знищення російських підрозділів

Бійці ЗСУ вчергове розбили підрозділи російських окупантів. Загарбники знову повернулися на місце, де вже знищували їхню техніку.

Зауважте, що від початку повномасштабної війни українські захисники завдають окупантам нищівних втрат. Загалом вони вже ліквідували приблизно 25,5 тисячі ворожих військових.

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Захисники розбили окупантів на тому ж місці, що й раніше

Десантно-штурмові війська та артилерія Сухопутних військ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку".

Знову на тому ж місці були знищені підрозділи російських військ. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України! Разом із Сухопутними військами йдемо до перемоги! Слава Україні!,

– розповіли захисники.

Нещодавно бійці ЗСУ розбили цілу колону танків окупантів на Харківщині. Вони оприлюднили потужне відео майстерного знищення ворожої техніки.

Дивіться потужне відео знищення підрозділу окупантів:

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Ситуація на фронті: останні новини

Біля острова Зміїний тривають потужні авіаційні бої. У них беруть участь десятки літаків.

Також захисники продовжують знищувати винищувачі загарбників. Зокрема, Повітряним силам 7 травня вдалося збити ворожий вертоліт.

Окрім цього, вони знешкодили 2 з 10 крилатих ракет, які вороги випустили по українських містах. Завдяки старанням наших військових вони не досягнули цілей.

Водночас на "Азовсталі" у Маріуполі завершився перший етап евакуації цивільних. З території заводу, який атакують окупанти, вдалося вивезти усіх жінок, дітей та літніх людей.

Наразі на території "Азовсталі" немає цивільних. Уряд працює над початком другого етапу – вивезення медиків, поранених та героїчних захисників Маріуполя.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія не хоче випускати звідти військових. Вони обмінюють лише полонених на полонених. У цьому навіть не допомогли іноземні перемовники – з Туреччини, Ізраїлю, Франції, ООН тощо.

Захисники Маріуполя не будуть здаватися у полон, адже для них неприпустимо робити такі подарунки ворогу.

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