Росія атакувала виробничі потужності Нафтогазу на Полтавщині.

Росія вночі 11 лютого знову атакувала енергетику України. Цього разу під прицілом країни-терористки були виробничі потужності Нафтогазу на Полтавщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на групу "Нафтогаз". Також атаку на газову інфраструктуру підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.

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У Нафтогазі розповіли про нічну атаку

У Нафтогазі повідомили, що ракетна атака минулася, на щастя, без постраждалих.

Наразі фахівці вживають всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації із газопостачанням в області.

"Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", – наголосили там.

Нагадаємо, що раніше у Полтавській ОВА повідомили, що без газу залишилися 9 населених пунктів у Миргородському районі.

До слова, на Полтавщині, а також в Сумській, Дніпропетровській, Донецькій та Черкаській областях введено екстрені відключення світла.