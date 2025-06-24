Що більше наблизить режим Путіна до краху: продовження війни чи перемир'я

Володимир Путін боїться ультранаціоналістів Росії, які хочуть продовження війні проти України та готові йти до кінця. Однак з ними він вміє справлятися.

Значно небезпечнішими для кремлівського диктатора є росіяни, які зараз нібито хочуть миру, проте відсутність перемоги сильно розчарує їх. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Аббас Галлямов.

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"Падіння прискориться"

Аббас Галлямов зазначив, що основна маса росіян хоче переговорів, щоб усе закінчилося. Але якщо Путін прийде до них без перемоги та дасть мир, то вони не будуть захоплені так званим очільником Кремля. Вони будуть розчаровані, тому що від початку російський диктатор створив великі очікування.

Вони проти війни, але у нинішній ситуації. У момент, коли здавалося, що нібито перемога вже близько, то за війну було, за моїми оцінками, не менше 50%, можливо, понад 60%,

– сказав він.

Більшість таки виступала за вторгнення в Україну. Але вони були готові до легкої та красивої перемоги. Коли з'ясувалося, що за неї потрібно платити величезну ціну, зокрема, їм особисто, то рівень підтримки війни сильно впав. Але вони пам’ятають, що їм обіцяли спочатку. Коли настане мир, підтримка Путіна суттєво впаде.

Поки триває війна, поразка ще не зафіксована, то ніби є надія. Тому поки обвального падіння нема. Є поступове зниження. Коли буде визнано, що перемогти не вдалося, то падіння через якийсь час почне прискорюватися. Не в один момент, але через 3 – 5 місяців після закінчення бойових дій все швидко піде вниз,

– припустив політтехнолог.

Лояльність силовиків до Путіна також не абсолютна. Зокрема, вона залежить від суспільної думки. Якщо люди ненавидять диктатора, влада опирається тільки на силовиків, а Путін впадає у залежність від них. Тому кремлівський диктатор продовжує намагатися воювати, при цьому погіршуючи ситуацію в економіці і так далі.

До слова, видання The Telegraph написало, що Путін продовжує війну, бо може боятися революції. Кремлівський диктатор у страху не перед демократичною революцією, а перед радикальним крилом всередині Росії – ультранаціоналістами. Зазначається, що Путін свідомо ставить на націоналістів, оскільки вважає їх потенційною загрозою власному правлінню. Водночас незалежні російські опитування свідчать про доволі низьку популярність війни серед населення.