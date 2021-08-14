Смертельні повені в Туреччині: Зеленський і Кулеба висловили співчуття Ердогану

15:27

Президент Володимир Зеленський поспівчував турецькому колезі Реджепу Ердогану через загибель людей унаслідок потужних повеней. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна солідарна із Туреччиною у цей важкий час.