Загиблі, евакуація і втрачені домівки: країни Центральної Європи накрили потужні повені

У країнах Центральної Європи на вихідних 14 і 15 вересня пройшли сильні дощі, які спровокували повені у річках. Негода призвела до евакуацій жителів підтоплених регіонів.

Внаслідок стихійного лиха уже є загиблі, а також зруйновані домівки в окремих районах. Що відомо про масштабні повені у Центральній Європі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які наслідки повеней у Польщі

Сильні дощі, пов'язані з циклоном "Борис", обрушилися на Польщу з 12 вересня. Інтенсивні зливи призвели до швидкого підвищення рівня води в регіоні, причому південний захід Польщі опинився в найбільш критичних умовах. Влада особливо занепокоєна Нижньосілезьким, Опольським, Сілезьким і Малопольським воєводствами, причому Нижньосілезьке і Опольське воєводства відчувають найсерйозніші загрози.

Повінь у Польщі: дивіться відео

В історичному місті Глухолаз, розташованому на південному заході Польщі поблизу Чехії, рятувальники розгорнули сотні мішків з піском вздовж берега річки, щоб пом'якшити наслідки повені. Мешканців сусіднього міста Клодзко наразі евакуюють.

У Глухолазі вода тече вулицями міста / Відео з акаунта @BezpiecznikPL у соцмережі Х

У Глухолазі згодом стало відомо, що обвалився міст. Загалом ситуація у Глухолазі катастрофічна. Вода рікою тече вулицями міста. Раніше мер міста Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців з проханням евакуюватися.

У Глухолазі обвалився міст / Відео з акаунта @jachcy у соцмережі Х

В гірському містечку Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка, у результаті місто фактично опинилось під водою.

Міністерство національної оборони повідомило, що для допомоги в евакуації до Строне-Шльонські направлено вертоліт Мі-17.

Ситуація з повінню у Строне-Шльонські / Відео з акаунта @MeteoprognozaPL у соцмережі Х

Багато жителів вимагають евакуації з дахів своїх будинків. Подекуди ситуація така, що туди можна дістатись лише гелікоптером.

Повінь у Польщі / Фото PAP та польських ЗМІ

Крім того, відомо, що у Польщі одна людина загинула в повіті Клодзко, який прем'єр-міністр Дональд Туск назвав найбільш постраждалим районом країни. Там місцева річка піднялася понад 6 метрів.

Синоптики стверджують, що нині у Польщі випало значно більше опадів, аніж у 1997 році, коли Вроцлав пішов під воду через рясні зливи.

Як негода вплинула на Румунію

Видання Reuters повідомляло, що Румунія бореться з руйнівними наслідками нещодавньої повені, яка призвела до загибелі щонайменше чотирьох осіб. Особливо сильно постраждав східний регіон країни, де тисячі будинків були зруйновані або серйозно пошкоджені.

Загалом у Румунії повінь вразила вісім повітів, завдавши її жителям значної шкоди. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку повідомив, що близько 5 000 будинків було пошкоджено, а 25 000 мешканців залишилися без електрики. Особливо важка ситуація склалася в повіті Галац, де були виявлені перші жертви стихії.

Рятувальні команди активно працюють над подоланням негоди, а місцева влада взяла на себе зобов'язання надати необхідну підтримку постраждалим, включаючи продовольство та тимчасове житло.

Ми створили оперативний кризовий штаб при Повітовій раді Галацкого повіту за участю міністрів оборони, внутрішніх справ, навколишнього середовища. Пріоритетом є порятунок життів. У нас є вся необхідна логістика для швидкого втручання, включаючи аварійні вертольоти,

– повідомив прем'єр Румунії.

Масштабна повінь у Румунії / Фото Getty Images

Що відбувається у Чехії

Чеські ЗМІ пишуть, що вранці 15 вересня енергетична компанія CEZ Distribution оголосила про серйозні перебої в електропостачанні, які торкнулися 11 районів у північних регіонах країни. Понад 200 000 мешканців наразі залишаються без електроенергії, причому значні перебої спостерігаються у Південноморавському, Височинському, Злінському та деяких районах Оломоуцького країв.

На жаль, ситуація не покращується, і через затоплення місцевості та сильний вітер виникають нові несправності. Наші монтажники та колеги з інших компаній працюють і працюватимуть цілий день там, де це дозволить безпека,

– додали в компанії.

Чеська поліція повідомила, що розшукує трьох людей, які перебували в автомобілі, що впав у річку Старич 14 вересня поблизу Ліпова-Лазне, села приблизно за 235 кілометрів на схід від Праги, яке постраждало найсильніше разом із сусіднім містом Єсенік.

Поліція та пожежна служба за допомогою гелікоптера евакуювали людей, які опинилися в районі. Загалом у країні евакуювали понад 10 тисяч людей, повідомив чеському телебаченню глава пожежної служби.

Повінь у місті Жулова / Відео з акаунта @KucerkaMiroslav у соцмережі Х

Найскладніша ситуація в Моравсько-Сілезькому та Оломоуцькому краях, а також у місті Градец-Кралове та Ліберецькому краї. Синоптики не виключають підтоплення у Єсеніцькому, Карнівському та Опавському краях.

Наслідки негоди у місті Єсенік / Відео з акаунта @NickJF75 у соцмережі Х

Наразі у 38 населених пунктах Чеської Республіки оголосили найвищу загрозу повені. У Празі вже підняли захист від повеней, набережні перекрили, а також зупиняють роботу різних об'єктів, до прикладу, через негоду припинив роботу зоопарк.

Австрія також готується до стихійного лиха

В Австрії також погіршується ситуація з погодою. За даними Австрійського федерального інституту геосфери, серпень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, але останні прогнози передбачають сильні опади в багатьох регіонах, щодня очікується до 20 сантиметрів опадів. Снігопади вже почалися в кількох районах, що викликає занепокоєння щодо можливого сходження лавин.

У австрійському Тіролі зійшла лавина, коли у горах була група туристів з 30 осіб. Відомо, що одна людина зникла, до її пошуків залучили рятувальників, однак, чи знайшли потерпілого – невідомо.

У Відні піднявся рівень місцевої річки / Відео з акаунта @AsgardIntel у соцмережі Х

У зв'язку з погіршенням погоди австрійські служби з надзвичайних ситуацій готуються до можливої евакуації в кількох муніципалітетах. Влада попереджає, що найближчими днями можуть виникнути значні труднощі для мешканців регіону Нижня Австрія.

Також загинув пожежник, який гасив повінь у Нижній Австрії, повідомив у неділю віцеканцлер Австрії Вернер Коглер. Тим часом повінь вже дісталася до Відня, там у районі Пенцінг з будинків евакуювали місцевих жителів.

Молдова також тоне після сильних дощів

Через рясні дощі вулиці міст та сіл Молдови охопила вода. У мережі показали відео з Кишинева, на якому потоки води зносять людей з ніг. Зокрема, двох жінок вода затягнула прямо під колеса автівки, яка, на щастя, на той момент стояла. Обом допоміг перехожий.

Вода занесла двох жінок під колеса авто: дивіться відео

Також про подібний випадок повідомляли і в іншій частині міста – там жінка потрапила у бурхливий потік води.

У повідомленні Департамент електротранспорту Кишинева підтвердив, що тролейбусне та автобусне сполучення тимчасово призупинено з метою забезпечення добробуту пасажирів та персоналу.

Крім того, повідомляється, що Кишинівський театр опери та балету імені Марії Бієшу постраждав від підтоплення в результаті негоди.

Сильні опади призвели до значних перебоїв у русі транспорту в Кишиневі та Страшенах, а також у Кантемирському та Лейському районах. Уряд опублікував заяву, в якій підтвердив, що автомагістралі R34 і R35 наразі заблоковані. Крім того, 13 населених пунктів в Оргеївському, Кантемирському та Леївському районах знеструмлені.

Річка Бик у Кишиневі вийшла з берегів: дивіться відео

У селі Романівка Левівського району прорвало дамбу водоймища, через що вода стікає в озеро.

Які країни ще можуть постраждати від негоди

У Словаччині та Угорщині очікують, що через негоду, яку приніс циклон, річка Дунай може наблизитися до критично високого рівня. Очікується, що пік хвилі повені близько до 8 метрів може накрити регіони вже наступного тижня.

Наразі рятувальники готуються до можливої негоди. У столиці Угорщини Будапешті офіційні особи оновили прогнози щодо підвищення рівня Дунаю в другій половині цього тижня до рівня понад 8,5 метра, наблизившись до рекордних 8,91 метра, які спостерігали у 2013 році.