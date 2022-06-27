Повернення у 80-ті: в окупованому Мелітополі процвітає торгівля самогоном

На тимчасово окупованих територіях життя людей все більше нагадує виживання. Російські загарбники та їхні родини до такого звикли, тож вони усілякими способами намагаються змусити українців звикнути до таких реалій.

Так, у Мелітополі вони почали впроваджувати свої звичаї й традиції. Тепер у місті процвітає самогоноваріння.

Важливо Мелітопольські партизани відкрили "сезон полювання", – мер міста

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Самогоноваріння – справа, яка процвітала у 80-х роках, коли в СРСР було запроваджено сухий закон. Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя вдалися до такого "бізнесу" з різних причин. По-перше, мелітопольці живуть в умовах тотального безробіття, тож вони мусять якось заробляти на життя. По-друге, алкоголь у магазинах доволі дорогий – 180 – 200 гривень за пляшку горілки. Тож витрачати такі гроші на випивку може не кожен.

Свій продукт містяни реалізовують у "наливайках", а також продають на ринках "з-під підлоги". Ціна місцевої сивухи коштує значно дешевше, ніж магазинне спиртне – всього 100 гривень.

Ба більше, у Мелітопольському районі самогон вже приймають за валюту. До прикладу, в Якимівській громаді російські вояки обміняли 1 тонну дизпалива на 10 літрів самогону. Звісно, мелітопольці були у захваті від "доходу", який принесла така вигідна угода.

Ситуація у Мелітополі: останні новини

Окупанти продовжують красти сільськогосподарську продукцію на тимчасово окупованих територіях України. Вони почали масово вивозити насіння соняшника.

Мелітопольці виступають проти злочинного режиму, який запровадили на їхніх рідних землях росіяни. Так, вони нагодували загарбників отруйною черешнею.

Місцеві колаборанти спонукають школярів для складання незрозумілих тестів. Натомість міський голова Іван Федоров закликав не слухати окупантів та пояснив, що робити.

Воїни країни-агресорки перетворюють тимчасово окупований Мелітополь у військовий плацдарм. У приміщенні Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій вони обладнали казарму.

Російські бойовики разом з колаборантами вигадали нову корупційну схему та запровадили її у Мелітополі. Тепер водіям фур необхідно отримати жовту перепустку, аби проїхати через місцеві блокпости.

Українські вчителі навідріз відмовляються співпрацювати з колаборантами та окупантами. Тому у місто завозять викладачів з Росії.

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