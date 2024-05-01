Питання щодо повернення чоловіків до України має вирішувати ЄС, – міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі заявив, що рішення щодо повернення чоловіків призовного віку до України мають ухвалювати на рівні ЄС. Тим часом у польському МЗС вже почали підкидати свої варіанти, як можна "посприяти" поверненню військовозобов'язаних на їхню Батьківщину.

Під час пресконференції польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що якщо Україна звернеться за допомогою, то Польща її надасть.

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Між Києвом і Брюсселем тривають розмови щодо повернення чоловіків призовного віку

Косіняк-Камиш переконаний, що питання щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну повинно прийматись на європейському рівні. Однак якщо Україна попросить про допомогу, то Польща її надасть.

Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні, і знаю, що розмови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій і в таких рішеннях ми зацікавлені,

– сказав міністр оборони.

В МЗС заявили, що Польща "не буде захищати ухилянтів"

Тим часом заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в ефірі телеканалу TVP Info повідомив, що український уряд ще не звертався до польської сторони з питанням про повернення українських чоловіків на батьківщину.

Однак якщо таке звернення буде, то країна буде діяти відповідно до польського та європейського законодавства.

Пам'ятаймо одну річ, що у частини з цих осіб, які перебувають у Польщі, закінчується термін дії дозволів на проживання, тому ми можемо, наприклад, не надавати цих дозволів,

– сказав Шейна.

На запитання щодо можливого звернення українського уряду до Польщі з такою пропозицією Анджей Шейна відповів: "Ми точно не будемо захищати ухилянтів".