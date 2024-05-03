Повернення чоловіків з-за кордону: у Зеленського сподіваюсь на спільне рішення ЄС
У Зеленського зробили важливу заяву. Михайло Подоляк сподівається, що Європейський Союз ухвалить спільне рішення щодо повернення українських чоловіків з-за кордону.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що Євросоюз знайде спільний підхід до питання повернення українців призовного віку на батьківщину. Про це він заявив у інтерв'ю балтійському виданню Delfi, – інформує 24 Канал.
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Повернення чоловіків з-за кордону
Подоляк наголосив на важливості ініціативи щодо пошуку єдиного рішення серед країн Євросоюзу. Він вважає, що такий крок є "абсолютно правильним" і сприятиме уникненню репутаційних втрат для України.
Це змушує оцих молодих людей задуматися, де вони, що вони і як вони себе почуватимуть уже завтра,
– переконаний радник очільника Офісу Президента.
Посадовець наголосив на проблемі, що виникла через виїзд значної кількості молодих українців за кордон у перші місяці війни. За його словами, бездіяльний спосіб життя деяких з них не лише шкодить їхньому особистому іміджу, але й погіршує репутацію України на міжнародній арені.
Ширший контекст: що варто знати
- Польща та інші країни ЄС обговорюють можливість повернення українських чоловіків призовного віку. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив на необхідності ухвалення спільного рішення на європейському рівні, що буде ефективним.
- Український уряд поки не звертався до Польщі з проханням про повернення громадян, але заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що в разі такого звернення, Варшава діятиме відповідно до законодавства. Він також наголосив на недопустимості "захисту ухилянтів" від мобілізації.
- З 23 квітня МЗС України обмежило консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років за кордоном, що пов'язано з майбутнім законом про мобілізацію. Цей крок названо тимчасовим. Водночас віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати громадян.