Повернення чоловіків з-за кордону: у Зеленського сподіваюсь на спільне рішення ЄС

У Зеленського зробили важливу заяву. Михайло Подоляк сподівається, що Європейський Союз ухвалить спільне рішення щодо повернення українських чоловіків з-за кордону.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що Євросоюз знайде спільний підхід до питання повернення українців призовного віку на батьківщину. Про це він заявив у інтерв'ю балтійському виданню Delfi, – інформує 24 Канал.

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Повернення чоловіків з-за кордону

Подоляк наголосив на важливості ініціативи щодо пошуку єдиного рішення серед країн Євросоюзу. Він вважає, що такий крок є "абсолютно правильним" і сприятиме уникненню репутаційних втрат для України.

Це змушує оцих молодих людей задуматися, де вони, що вони і як вони себе почуватимуть уже завтра,

– переконаний радник очільника Офісу Президента.

Посадовець наголосив на проблемі, що виникла через виїзд значної кількості молодих українців за кордон у перші місяці війни. За його словами, бездіяльний спосіб життя деяких з них не лише шкодить їхньому особистому іміджу, але й погіршує репутацію України на міжнародній арені.

Ширший контекст: що варто знати

Польща та інші країни ЄС обговорюють можливість повернення українських чоловіків призовного віку. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив на необхідності ухвалення спільного рішення на європейському рівні, що буде ефективним.

Український уряд поки не звертався до Польщі з проханням про повернення громадян, але заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що в разі такого звернення, Варшава діятиме відповідно до законодавства. Він також наголосив на недопустимості "захисту ухилянтів" від мобілізації.

З 23 квітня МЗС України обмежило консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років за кордоном, що пов'язано з майбутнім законом про мобілізацію. Цей крок названо тимчасовим. Водночас віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати громадян.

Подоляк вважає, що Євросоюз ухвалить рішення, яке визначить подальшу долю українських громадян призовного віку, що перебувають за межами своєї держави. Таке рішення стане важливим кроком у координації дій між країнами-членами ЄС та Україною в умовах нинішньої війни.