"Це означатиме кінець війни": Україна готується до ударів F-16 по Криму, – Business Insider

Аналітики переконані, що успіх України у Криму здатний змінити хід війни на її користь. Київ "готує грунт" для ударів по півострову з винищувачів, переданих союзниками.

На початку року президент Зеленський заявив, що основні битви у 2024 році розгорнуться у Криму та на Чорному морі. Експерти вважають, що саме здолавши ворога на півострові, Україна може перемогти цю війну. Втрата Крим для Путіна буде не просто поразкою, а приниженням.

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Успішні атаки на окупантів у Криму

Від початку повномасштабного вторгнення Україна не припиняла здійснювати атаки на ворожі війська та техніку у Криму. За два роки війни вона "вполювала" майже 30 кораблів Чорноморського флоту, зокрема завдяки вітчизняній розробці – морським дронам.

Протягом останніх тижнів Сили оборони вдарили по кількох російських батареях ППО, а також уразили військовий аеродром Бельбек.

Як зазначила експерт з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліна Бекетова, українські атаки на півострів мають успіх завдяки ретельній підготовці та системній роботі, супутниковій та повітряній розвідці, яку надають союзники по НАТО.

Ефективні удари по ворожих суднах та озброєнню дозволили Україні відновити транспортування зерна через Чорне море, зірвавши у такий спосіб намір Росії влаштувати "продовольчу блокаду".

Налякані морськими БпЛА росіяни змушені були вивести свій флот подалі від півострова.

Двічі був атакований найбільший символ незаконної анексії – Керченський міст. Його знищення означало б для України стратегічну перемогу, а для Путіна – серйозний удар. У Москві побоюються, що Київ може повторно атакувати міст. За даними британської розвідки, окупанти встановили вісім бонових загороджень на південній стороні мосту, щоб зменшити "кути підходу для українських безпілотних транспортних засобів".

Крім того, Путін намагається зменшити залежність від Кримського мосту. З цією метою розпочато будівництво залізничної лінії з Ростова-на-Дону до Криму.

"Залізниця вздовж сухопутного коридору — це визнання з боку російських окупантів того, що Кримський міст приречений", – Дмитро Плетенчук, речник Сил оборони Півдня.

Чому повернення Криму – запорука перемоги

Крим є важливим для росіян у контексті подальшої окупації України. Тому удари по півострову та флоту передусім мають на меті позбавити "російські війська можливості використовувати Крим для нападів на материкову Україну", а також як хаб для забезпечення ворожої армії на окупованих територіях.

Фредерік Мертенс, стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень, сказав, що Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16 по Криму. Про це, зокрема, промовляють атаки на російські наземні протиповітряні системи.

За словами експерта, після того, як з ППО у Криму буде покінчено, він стане ще більш вразливим.

Вочевидь, противник готується до можливих авіударів з літаків. Про це свідчить, зокрема, й те, що Росія передислокувала у Крим свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500.

Аналітики переконані, що Росія не може дозволити собі втратити Крим. Це дає Україні можливість використовувати загрозливий статус півострова як розмінну монету в майбутніх переговорах.

Якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути півострів – або просто здійснити достатній тиск на ці території, щоб погрожувати Путіну – це означатиме кінець війни,

– додала Бекетова.

Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже цього літа найближчим часом.