"Смішно бачити": у МЗС відреагували на небажання Росії обговорювати статус окупованих територій
- В МЗС України заявили, що Росія не має права висувати територіальні претензії, і 143 країни ООН підтримали резолюцію про територіальну цілісність України.
- Речник МЗС Георгій Тихий назвав смішними заяви російських чиновників про те, що окуповані регіони України "не підлягають обговоренню", вказуючи на нелегітимність російських претензій.
В Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія не може висувати будь-які територіальні претензії Україні. До того ж країни-члени ООН підтримали резолюцію про територіальну цілісність нашої країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.
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Тихий висловився про заяви російських посадовців
Георгій Тихий прокоментував заяви росіян про те, що окуповані регіони України нібито записані в конституції Росії і тепер "не підлягають обговоренню".
Речник МЗС нагадав, що восени 2022 року 143 країни-члени ООН підтримали резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" та підтвердили, що жодні російські претензії на українські території не є легітимними – вони не мають жодних юридичних повноважень.
Тож Росія не може претендувати на жодну з українських територій. Україна має свої міжнародно визнані кордони. Вони не змінилися, незважаючи на будь-які спроби Росії. Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на російську конституцію,
– сказав Тихий.
За його словами, режим Путіна фактично зруйнував конституцію й очільник Кремля залишається при владі вже чверть століття.
Водночас Георгій Тихий нагадав, що у російському кримінальному кодексі є стаття, за якою планування, підготовка та розв'язування агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років, а за ведення агресивної війни загрожує до 20 років позбавлення волі.
Тож якщо російські чиновники хочуть посилатися на російське законодавство, я закликаю їх не бути вибірковими,
– підсумував речник МЗС.
Нагадаємо, 27 лютого прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не обговорює повернення окупованих територій. У Кремлі це назвали "незаперечним фактом".