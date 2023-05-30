Ця тема переходить у "сіру зону", – Алієв про проблему повернення політичних в'язнів

Росія незаконно утримує на своїй території громадян України з тимчасово окупованого Криму. Процес повернення політичних в'язнів з території країни-агресорки не рухається.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник та співзасновник громадської організації Крим SOS Алім Алієв. За його словами, Росія дуже складно погоджується на обмін кримських татар.

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Політв'язні – "розмінна монета" для Росії

Алієв зазначив, що Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, зараз перебуває за ґратами на території Росії, хоча раніше він був у Сімферополі.

Правозахисник пояснив, що російські окупанти роблять це, аби обмежити родичам та адвокатам доступ до політичних в'язнів. Зараз їх не можуть відвідувати українські та європейські дипломати, як це було до початку повномасштабного вторгнення.

У такий спосіб ця тема, на жаль, переходить у "сіру зону". Знаю, що українські правозахисники багато працюють над темою політичних в’язнів. Але для Росії це "розмінна монета",

– підкреслив він.

Алієв про політичних в'язнів з Криму: дивіться відео

Наріман Джелял: що відомо