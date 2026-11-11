Обмін військовополоненими: експерт пояснив, чому Росія не погоджується повернути всіх

Питання звільнення українських захисників із неволі залишається одним із найболючіших і найскладніших. Переговорний процес постійно стикається зі штучними перепонами та маніпуляціями ворожої сторони.

Питання повернення українських захисників із неволі та цинічну тактику Кремля проаналізував в ефірі 24 Каналу політолог Петро Олещук.

Спроби домовитися про обмін полоненими

Російська сторона систематично блокує звільнення українців за принципом "всіх на всіх", намагаючись виторгувати для себе односторонні поступки. Навіть коли в публічному полі порушується питання про те, щоб провести великий обмін полоненими, Москва відмовляється забирати всіх своїх військових і продовжує утримувати українських громадян.

Кожного разу, коли ми намагаємося домовитися про обмін всіх на всіх, кожного разу нам кажуть: а ні, всіх на всіх ми не можемо,

– зауважив політолог.

Загарбники використовують полонених як інструмент психологічного та геополітичного шантажу, штучно стримуючи переговорний процес.

Чому Кремль блокує формат "всіх на всіх"?

Україна продовжує наполягати на поверненні всіх утримуваних громадян, проте ворог систематично відкидає цю ініціативу. Російська сторона свідомо обмежує кількість людей у списках і не виявляє інтересу до власних бійців.

Кожного разу, коли ми намагаємося домовитися про обмін всіх на всіх, кожного разу нам кажуть, а ні, всіх на всіх ми не можемо. 10, 20, 30, ну, може 100 вам віддамо на 100, щоб ви повернули наших,

– зазначає експерт.

Москва продовжує утримувати українських захисників у заручниках і фактично використовує їх як рабську силу. Попри це, гуманітарні переговори не зупиняються, і джерела повідомляють, що можливий обмін полоненими найближчим часом за сприяння партнерів.

Що відомо про обміни полоненими?

Процес визволення українських воїнів залишається одним із найскладніших напрямів переговорів. Попри регулярний саботаж з боку Кремля, з'являлася інформація, що Україна та Росія домовилися про масштабний обмін захисників.

Нагадаємо, що завдяки постійній роботі координаційних штабів раніше успішно відбувся обмін полоненими 23 жовтня, коли вдалося визволити з неволі чергову групу українців.