Захисниця "Азовсталі" зустрілася з рідними після 5 місяців полону: кадри, що зворушують до сліз

Наприкінці вересня ми розповідали вам про звільнення з полону понад 200 захисників "Азовсталі". Одна з повернених додому героїнь – Зоряна Репецька. І їй нарешті вдалося побачитися з рідними.

На повернення з полону Зоряни Репецької очікували всі без винятку українці. Але найбільше хотіли побачити її вдома саме рідні.

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Рідні зустрічали зі слізьми на очах

Зауважимо, що Зоряна Репецька перебувала у російському полоні 5 місяців. А донечки української Героїні не бачили її ще довше, адже до потрапляння до рук ворога вона сміливо боронила рідну землю.

Відео, яке виклали у мережі, буквально пронизане теплотою та любов'ю. Дівчатка Зоряни Репецької не стримували емоцій, очікуючи, коли через поріг переступить їхня мама. Тож щойно вона зайшла до квартири, вони відразу ж кинулися їй на шию й усі почали плакати.

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Україна продовжує повертати своїх Героїв

Нагадаємо, що Зоряну Репецьку випустили з полону 21 вересня 2022 року. Сталося це у рамках обміну, під час якого Україна змогла повернути додому 215 своїх захисників. Серед яких – Денис Прокопенко та Сергій Волинський.

Додамо, що нещодавно відбувся перший цілковито жіночий обмін. Під час нього до рідної землі повернули 108 українок. Відомо, що деякі з них потрапили до рук ворога ще до 24 лютого.

Наприклад, за "надто проукраїнську позицію" сиділи за ґратами українки ще з 2019 року. А виражалася вона у перевезенні гуманітарної допомоги для дітей-сиріт, або ж надуманому "шпигунстві" та "тероризмі".

Зауважимо, що серед цих 108 жінок була Вікторія Обідіна. Вона – медикиня, котру під час евакуації з "Азовсталі" розлучили з донечкою Алісою. Вона востаннє бачила свою 4-річну донечку під час так званих фільтраційних заходів у Мангуші.

Обідіна тоді залишилася у фільтраційному таборі, розташованому у так званій псевдореспубліці "ДНР". Дівчинку ж невдовзі забрали із Запоріжжя до себе рідні медикині.

Додамо, що Аліса та Вікторія упродовж понад 50 днів перебували у бункері металургійного комбінату. Там вони переховувалися від російських обстрілів, які не вщухали.

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