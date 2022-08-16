Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих захисників

Україна продовжує повертати тіла своїх воїнів, які віддали життя в боротьбі з російським агресора. У рамках чергової передачі тіл було повернуто 19 полеглих героїв.

Повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

У Мінреінтеграції України повідомили, що операція щодо повернення тіл загиблих воїнів проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

Варте уваги Червоний Хрест двічі був у Оленівці: чи отримали доступ до українських полонених

У відомстві наголосили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Україна повертає тіла полеглих воїнів

Українська влада повертаєть тіла українських воїнів, які віддали свої життя за Україну та опинилися в руках окупантів. 9 серпня Україні вдалося повернути 17 тіл полеглих захисників.

10 серпня повідомлялося, що Україна отримала ще 16 тіл оборонців з "Азовсталі", що в Маріуполі. Тіла загиблих захисників доправили до Києва, де їх зустріли правоохоронці та профільні служби.

Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у середині липня інформував, що Україні за час війни вдалося повернути понад 400 тіл військових.

Він також розповів, що тіла загиблих, які повертають по обміну, потрапляють в 1 із 3 моргів – у Київ, Дніпро або Харків. Також планують відкрити морг у Запоріжжі.

Окрім того, уповноважений повідомляв, що зниклими безвісти в Україні вважають 7 200 військовослужбовців.

Водночас росія відмовляється передати Україні тіла загиблих воїнів після теракту в Оленівці. Також росія не допускає до тіл воїнів міжнародні організації. росіяни готові передати Україні тіла воїнів тільки після того, як проведуть власне "розслідування" теракту в колонії Оленівки.

Раніше – як зустрічали визволених з полону українців: дивіться відео