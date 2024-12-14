Це буде кінець для Путіна, – республіканець відповів, як Трамп зможе повернути Україні території

Як тільки бойові дії на території України завершаться, почнеться нова фаза, яка буде завершальною, щодо повернення окупованих територій.

Про це 24 Каналу сказав громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. Він переконаний, що новообраний президент Дональд Трамп зможе повернути Україні території.

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Як Трамп може змусити Путіна повернути Україні окуповані території

На думку президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана, завдяки економічним засобам новообраний президент Сполучених Штатів Америки зможе повернути окуповані українські території.

Насамперед завдяки зниженню ціни за бариль нафти. Зараз вартість становить 72 долари, а Трамп зробить, що ціна впаде до 30 доларів. Тоді Путіну буде кінець, це буде катастрофою для нього,

– мовив Пінкус.

Крім того, зараз у Путіна проблема з вугільною промисловістю, що також суттєво знижує надходження грошей у Росію.

Втім, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зазначив, що не лише Дональд Трамп може обвалити ціни на нафту. Адже ще є низка країн в Латинській Америці та на Середньому Сході, які зацікавлені у цьому.