Депортація українців призовного віку: у МЗС Польщі розповіли, чи розглядають такі варіанти

Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував депортувати до України всіх українців призовного віку. Журналісти отримали офіційну відповідь Міністерства закордонних справ Польщі щодо такої можливості.

Питання, як саме можна підтримати Україну в протистоянні проти Росії розглядається. Однак ніяка робота щодо можливості депортації українців не ведеться.

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Коментар щодо можливості депортації

У МЗС Польщі відреагували на слова польського генерала Вальдемара Скшипчака, який запропонував польському уряду в рамках підтримки Києва депортувати всіх українців, які підлягають призову, в Україну. Він зазначив, що це має бути ініціатива стосовно урядів у Варшаві, Парижі, Празі та інших містах.

Представники міністерства у офіційній відповіді на запит зазначили, що усвідомлюють поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони.

Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальне рішення було б добре врегулювати ці питання на європейському рівні,

– зазначили в МЗС Польщі.

Водночас Міністерство внутрішніх справ зазначило, що ніяка робота у цьому напрямку не ведеться.

Військовозобов'язані за кордоном