Депортація українців призовного віку: у МЗС Польщі розповіли, чи розглядають такі варіанти
Джерело:Onet
Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував депортувати до України всіх українців призовного віку. Журналісти отримали офіційну відповідь Міністерства закордонних справ Польщі щодо такої можливості.
Питання, як саме можна підтримати Україну в протистоянні проти Росії розглядається. Однак ніяка робота щодо можливості депортації українців не ведеться.
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Коментар щодо можливості депортації
У МЗС Польщі відреагували на слова польського генерала Вальдемара Скшипчака, який запропонував польському уряду в рамках підтримки Києва депортувати всіх українців, які підлягають призову, в Україну. Він зазначив, що це має бути ініціатива стосовно урядів у Варшаві, Парижі, Празі та інших містах.
Представники міністерства у офіційній відповіді на запит зазначили, що усвідомлюють поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони.
Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальне рішення було б добре врегулювати ці питання на європейському рівні,
– зазначили в МЗС Польщі.
Водночас Міністерство внутрішніх справ зазначило, що ніяка робота у цьому напрямку не ведеться.
Військовозобов'язані за кордоном
- Володимир Зеленський зазначив, що всі чоловіки мобілізаційного віку, які поза законом виїхали з України, мають повернутися назад. Вони не обов'язково мають бути на фронті, але повинні сплачувати податки.
- Глава держави наголошував, що питання про перебування українців мобілізаційного віку за кордоном під час війни – це передусім про закон і справедливість. Якщо особа мобілізаційного віку, то вона повинна або воювати, або працювати в Україні.
- Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін пояснив, що Україна може ставити питання повернення громадян перед іншими країнами. Проте наші чоловіки живуть за кордоном на підставі законодавства країни перебування. Формально, країна може піти назустріч Україні – і в цьому не буде нічого протизаконного.