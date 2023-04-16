Мріяв про це 5 місяців: щемливе відео дзвінка коханій після полону
Джерело:тікток Юлії Приймак
Україна продовжує повертати наших героїв з російського полону. У мережі 16 квітня з'явилося відео розмови звільненого захисника зі своєю коханою.
Ролик опублікувала керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.
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Герой чекав на розмову з коханою 5 місяців
Юлія Приймак опублікувала відео дзвінка звільненого з російського полону захисника своїй коханій.
Який я радий тебе бачити. Я мріяв про це всі 5 місяців,
– посміхаючись, каже військовий.
Після розмови він показав керівниці Центрального представництва Коордштабу лист від дівчини та їхнє спільне щасливе фото.
Дивіться відео розмови захисника з коханою
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Коротко про Великодній обмін полоненими
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що з-поміж 130 повернених 16 квітня захисників 48 раніше вважалися зниклими безвісти. У частини бійців – поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.
Зокрема, додому вдалося повернути двох рідних братів. Вони боронили Україну від окупантів поблизу Бахмута. Найстаршому зі звільнених оборонців – 58 років, а наймолодшому – 21.
Усі звільнені з російського полону захисники – рядові та сержанти. Більшість із них протистояли ворогові на Бахмутському та Соледарському напрямках. Також додому повернулися оборонці, які воювали на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині. Серед бійців:
- 92 – військовослужбовці Збройних Сил України,
- 20 – тероборонці,
- 11 – нацгвардійці,
- 3 – прикордонники,
- 2 – представники Військово-морських сил,
- 2 – співробітники Державної спеціальної служби транспорту.