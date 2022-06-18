Повернулася військова удача, – Арестович розповів про вдалі удари ЗСУ на Сході та Півдні

До українських воїнів почала повертатися так звана військова удача. Наші захисники завдали російським окупантам чималих втрат на Сході та Півдні.

ЗСУ завдали удару по позиціях окупантів у Скадовську та в Новій Каховці.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він сказав, що удача була на стороні України від початку повномасштабної агресії з боку Росії.

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За словами Арестовича, у перші дні війни, коли стояло питання про виживання й Росія потужно тиснула, Україна завдавала ударів і не промахувалася.

Радник Андрія Єрмака зазначив, що удача відвернулася від українських сил від середини квітня до середини травня.

Б'ємо, але промахуємось, не можемо підвести боєприпаси, потрапляємо під роздачу, у противника успіхи…,

– сказав Арестович.

Він відзначив мужність наших воїнів і мирних українців, які попри невдачі продовжили професійно воювати та робити своє.

"Удача почала повертатися приблизно тиждень тому, коли пішли дуже точні попадання, які нагадують початок війни, коли всі снаряди влучали по цілі", – заявив Арестович.

Зокрема, він нагадав про те, що в окупованому Хрустальному в Луганській області вибухнув російський склад з боєприпасами. Арестович заявив, що боєприпаси з Хрустального дозволяли Росії обстрілювати Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Попасну. Тепер, за його словами, у росіян будуть проблеми з артилерією.

Також 17 червня вибухнула військова база загарбників в окупованому Донецьку. Арестович заявив, що Збройні Сили України завдали удару по позиціях окупантів у Скадовську та в Новій Каховці.

Окрім того, радник глави ОП зазначив, що Росія втратила Су-25, який розбився у Бєлгородській області.

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