Працюємо заради перемоги, – Зеленський звернувся до українців уже з Києва

Президент України Володимир Зеленський повернувся у Київ після декількох днів закордонних візитів. Зі свого офісу на Банковій він записав коротеньке звернення до українців.

Цього тижня український лідер вперше від початку повномасштабного вторгнення виїхав за межі держави, аби виступити перед Конгресом США, зустрітися президентом Джо Байденом, Анджеєм Дудою та зробити ряд інших важливих справ. У п'ятницю вранці, 23 грудня, стало відомо, що Зеленський уже у своєму офісі на Банковій.

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"Телефони вже працюють"

У своєму коротенькому зверненні менш ніж на хвилину Зеленський зазначив, що уже у своєму рідному кабінеті та працює заради перемоги.

Доброго ранку всім! Бажаю всім здоров'я. Чуєте, у нас уже працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Усім гарного дня. Усіх переможемо,

– лаконічно сказав глава держави у зверненні.

Зеленський уже в офісі на Банковій після візиту за кордон: дивіться відео

Очевидно, що це коротеньке звернення глава нашої держави записав для того, аби спростувати фейки ворожої пропаганди, яка напередодні запевняла, що український лідер назавжди покинув державу. Насправді усім відомо, що диктатор Путін – якраз той президент, який цілими днями ховається в бункері від власного народу та боїться з'являтися на людях. До речі, ворожа "журналістка" Скабєєва пропонувала під час візиту Зеленського за кордон знову "брати Київ", поки там немає глави нашої держави.

Для чого Зеленський покидав Україну

Щоб не говорили кремлівські пропагандисти, але факт залишається фактом – український президент вже вдома та виконує свої обов'язки. А на 2 дні він вимушений був покинути державу, аби виконати важливу дипломатичну місію. Власне, виступ Зеленського у парламенті Сполучених Штатів Америки експерти назвали історичним, а зустріч з президентом Байденом засвідчила, що Вашингтон надалі непохитно підтримуватиме Київ у війні з терористичною державою Росією.