Чи повертатимуть українську молодь з Німеччини: Зеленський каже про справедливість

Володимир Зеленський зробив заяву стосовно повернення в Україну з-за кордону молодиків призовного віку. А саме з Німеччини.

Про це йшлося під час спілкування Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца з медіа. Президент підкреслив, що є різні ситуації, коли чоловіки виїхали за кордон.

Чи будуть повертати в Україну молодих людей призовного віку, які поїхали за кордон?

За словами Зеленського, цим питанням мають займатися "відповідні служби обох країн". Мова про ті ситуації, коли молоді люди є мобілізаційного віку поїхали за кордон тимчасово, але "виявилось, що на роки". До того ж багато хто поїхав, порушуючи українське законодавство.

Що стосується цих людей – наші Збройні сили хотіли би, щоб вони повернулись, безумовно. Безумовно, тому що потрібно питання справедливості. В нас люди, воїни на фронті, їм потрібні ротації,

– пояснив президент.

Він додав: хоч і кажуть, що українські воїни залізні, та в них є сім'ї. Ба більше, військові захищають не тільки свої родини чи свій дім, але й всю державу.

"Відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, який має сили для цього, конституційний обов'язок і мобілізаційний вік. А є інші молоді люди, які немобілізаційного віку, які поїхали, – вони мають на це право", – завершив Зеленський.

Фрідріх Мерц також висловився на цю тему

Ми будемо говорити про те, як допомогти полегшити українським громадянам повернення на батьківщину, які отримали в нас притулок. І ми також хочемо сказати, що ми підтримуємо зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до ЄС. Це абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоби була і надалі єдність українського суспільства і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати. І ми бачимо тут відчутний прогрес в інтересі обох сторін,

– сказав він під час пресконференції.

Контекст. Німеччина раніше просила Зеленського про те, щоб молодики не виїздили з України. Відповідну заяву зробив канцлер країни в січні 2026 року. "Україна має забезпечити, аби її молоді чоловіки ставали на службу безпечній та економічно здоровій Україні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції, як ми зараз спостерігаємо", – сказав він тоді.

