Повезли до ФСБ: в окупованому Криму затримали 4 кримських татар
Джерело:"Кримська солідарність"
Окупанти в Криму вранці 9 лютого провели кілька незаконних обшуків у домівках кримських татар. Затримали 4 активістів. До деяких з них силовики навідувались вже не вперше.
Затримали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва та Ернеста Сейтосманова. Їх повезли в окупаційне управління Федеральної служби безпеки.
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Обшуки відбувались у Бахчисарайському районі, у Балаклаві, Сімферополі та Білогірську. Активісти займали активну життєву позицію та неодноразово брали участь у заходах кримських політв'язнів.
Детальніше про затриманих
- У селі Танкове Бахчисарайського району провели обшук у Ансара Османова. Чоловік брав участь у громадських ініціативах та інформаційних кампаніях на підтримку кримських політв'язнів. Він ходив на суди політизованих справ у Криму та у Ростові-на-Дону. У жовтні 2019 року Османова затримали разом із Аметом Сулеймановим та активістом Керимовим Алі, коли ті повертались із судового засідання, де брали участь як слухачі у "справі Хізб-ут-Тахрір".
- Після обшуку затримали також Аметхана Абдулвапова, який проживає у Сімферополі.
Обшуки в активістів / Фото "Кримська солідарність"
- У Білогірську обшукали дім Марлена Мустафаєва. Він теж відвідував суди та допомагав сім'ям політв'язнів, є волонтером "Кримської солідарності". У грудні 2017 року Мустафаєва оштрафували на 10 тисяч рублів за одиночний пікет від 14 жовтня 2017 року.
- У селі Тилове під обшук потрапив Ернест Сейтосманов – рідний брат політв'язня Енвера Сейтосманова, якого окупанти засудили до 17 років суворого режиму через причетність до "Хізб ут-Тахрір". Це вже четвертий незаконний обшук у будинку Сейтосманова. Чоловік відвідував судові процеси над кримськими татарами та допомагав сім'ям політв'язнів.
До активістів не можна було додзвонитись
Під час "обшуків" у багатьох адвокатів та правозахисників був недоступний мобільний зв'язок, тож до них не могли додзвонитись.
Телефони координатора громадського об'єднання Ділявера Меметова та журналіста Зідана Аджикелямова теж були відключені.
Затримані кримські татари / Фото "Кримська солідарність"
Переслідування кримських татар: останні новини
- Російські силовики 14 грудня також прийшли з обшуками до кримських татар. Вони затримали та вивезли невідомо куди 23-річного хлопця.
- Наприкінці листопада так звана "поліція" затримала координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова. Його звільнили аж 18 грудня.
- Активіста Нарімана Аметова затримали 17 грудня. Чоловік стверджує, що його катували співробітники ФСБ – били струмом.
Обшуки в будинку Османова / Фото "Кримська солідарність"