Повезли до ФСБ: в окупованому Криму затримали 4 кримських татар

Окупанти в Криму вранці 9 лютого провели кілька незаконних обшуків у домівках кримських татар. Затримали 4 активістів. До деяких з них силовики навідувались вже не вперше.

Затримали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва та Ернеста Сейтосманова. Їх повезли в окупаційне управління Федеральної служби безпеки.

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Обшуки відбувались у Бахчисарайському районі, у Балаклаві, Сімферополі та Білогірську. Активісти займали активну життєву позицію та неодноразово брали участь у заходах кримських політв'язнів.

Детальніше про затриманих

У селі Танкове Бахчисарайського району провели обшук у Ансара Османова . Чоловік брав участь у громадських ініціативах та інформаційних кампаніях на підтримку кримських політв'язнів. Він ходив на суди політизованих справ у Криму та у Ростові-на-Дону. У жовтні 2019 року Османова затримали разом із Аметом Сулеймановим та активістом Керимовим Алі, коли ті повертались із судового засідання, де брали участь як слухачі у "справі Хізб-ут-Тахрір".

. Чоловік брав участь у громадських ініціативах та інформаційних кампаніях на підтримку кримських політв'язнів. Він ходив на суди політизованих справ у Криму та у Ростові-на-Дону. У жовтні 2019 року Османова затримали разом із Аметом Сулеймановим та активістом Керимовим Алі, коли ті повертались із судового засідання, де брали участь як слухачі у "справі Хізб-ут-Тахрір". Після обшуку затримали також Аметхана Абдулвапова, який проживає у Сімферополі.



Обшуки в активістів / Фото "Кримська солідарність"

У Білогірську обшукали дім Марлена Мустафаєва . Він теж відвідував суди та допомагав сім'ям політв'язнів, є волонтером "Кримської солідарності". У грудні 2017 року Мустафаєва оштрафували на 10 тисяч рублів за одиночний пікет від 14 жовтня 2017 року.

. Він теж відвідував суди та допомагав сім'ям політв'язнів, є волонтером "Кримської солідарності". У грудні 2017 року Мустафаєва оштрафували на 10 тисяч рублів за одиночний пікет від 14 жовтня 2017 року. У селі Тилове під обшук потрапив Ернест Сейтосманов – рідний брат політв'язня Енвера Сейтосманова, якого окупанти засудили до 17 років суворого режиму через причетність до "Хізб ут-Тахрір". Це вже четвертий незаконний обшук у будинку Сейтосманова. Чоловік відвідував судові процеси над кримськими татарами та допомагав сім'ям політв'язнів.

До активістів не можна було додзвонитись

Під час "обшуків" у багатьох адвокатів та правозахисників був недоступний мобільний зв'язок, тож до них не могли додзвонитись.

Телефони координатора громадського об'єднання Ділявера Меметова та журналіста Зідана Аджикелямова теж були відключені.



Затримані кримські татари / Фото "Кримська солідарність"

Переслідування кримських татар: останні новини

Російські силовики 14 грудня також прийшли з обшуками до кримських татар. Вони затримали та вивезли невідомо куди 23-річного хлопця.

Наприкінці листопада так звана "поліція" затримала координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова. Його звільнили аж 18 грудня.

Активіста Нарімана Аметова затримали 17 грудня. Чоловік стверджує, що його катували співробітники ФСБ – били струмом.



Обшуки в будинку Османова / Фото "Кримська солідарність"