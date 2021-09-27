Повідомили про неспрацювання системи, – Мезенцева про голосування щодо відбору суддів до ЄСПЛ

У Парламентській асамблеї Ради Європи 27 вересня відбулося голосування, під час якого українська делегація оскаржувала рішення комітету з відбору до Європейського суду з прав людини. Від України на цю посаду претендувало 3 кандидатів.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За її словами, для підтримки скарги Україні не вистачило 4 голосів.

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"Картка одного українського депутата не спрацювала, його голос "за" не зарахували. 4 колеги з Туреччини й 1 з Естонії повідомили мене про неспрацювання системи онлайн", – зазначила Мезенцева.

Оскарження рішення щодо ЄСПЛ

За словами народної депутатки, оскарження від української делегації було правомірним та відбувалося відповідно до регламенту. Результат голосування:

37 країн підтримали Україну;

41 – утрималася або голосувала проти.

Відтак, якби система спрацювала ще в 6 людей, то українську скаргу підтримали б. За регламентом, процедури оскарження голосування в ПАРЄ немає. Однак українська делегація планує подати письмові заяви.

Відбір кандидатів до ЄСПЛ

Мезенцева наголосила, що з 2018 року Адміністрація Президента не змогла провести конкурс із відбору кандидатів до ЄСПЛ. Згодом президент Володимир Зеленський провів 2 конкурси.

Перший не фіналізували, оскільки відбувався тиск на члена відбіркової комісії й він про це офіційно заявляв. Другий розпочався 19 лютого 2021 року, відбувся без будь-яких порушень процедур, але в комітету по відбору суддів до ЄСПЛ були питання до кандидатів. Марія Мезенцева Народна депутатка України

До складу ЄСПЛ входять 47 суддів – по одному від кожної країни-учасниці Ради Європи. До 2019 року суддею від України була Ганна Юдківська, але з огляду на те, що нового кандидата не обрали, її повноваження продовжили автоматично. У травні 2021 року конкурсна комісія рекомендувала на цю посаду Миколу Гнатовського, Олександра Мережка та Гаяне Нуріджанян.

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