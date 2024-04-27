Повторює долю крейсера та Сибіру: Москва йде також під воду
У Росії йдуть під воду все нові й нові території. Зокрема, стихія дісталася до Москви. Негода настільки охопила російську столицю, що машини там буквально плавають.
Нагадаємо, що Росія продовжує потерпати від потужної повені. Зокрема, потроху почало затоплювати й населені пункти Томської та Кемеровської областей.
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Москву накриває сильна негода
На російську столицю обрушилася злива, унаслідок чого її вулиці перетворилися на "бурхливі ріки". Деякі вулиці сильно затоплені.
Негода в Москві: дивіться відео
Зокрема, злива з грозою та сильним вітром бушує в більшості районів Москви. У російських телеграм-каналах зазначають, що обіцяні синоптиками 30% від місячної норми опадів уже почали випадати.
Москву накрили сильні опади: дивіться відео
Росіяни активно діляться в мережі кадрами стихійного лиха. На них видно, що на вулицях Москви утворилися глибокі калюжі. У телеграм-каналах також зазначили, що вже близько 300 одиниць техніки та 300 бригад "Мосводостоку" чергують на вулицях, щоб оперативно ліквідувати наслідки негоди.
Наслідки зливи в російській столиці: дивіться відео
Однак за прогнозами синоптиків негода і не скоро вщухне. Вони повідомляли, що найближчими годинами в Москві можливі гроза та посилення вітру до 15 метрів за секунду.
У зв'язку з цим на вулицях російської столиці можуть бути складнощі на дорозі. Однак, як видно на кадрах, труднощі й так є.
Труднощі на дорозі в москвичів: дивіться відео
У місцевих пабліках досить цікаво описують наслідки потужної зливи в Москві. Дописувачі заявляють, що в них начебто тепер своя Венеція, проте вона в них у Комунарці, що в Московській області. "Місцеві, щоправда, не те щоб раді", – говорять вони.
Затоплені вулиці в Москві: дивіться відео
Повінь у Росії приносить "сюрпризи": коротко
- Після прориву дамби в Орській області та сильних злив Росія продовжує йти на дно. Рівень води в річках стрімко підіймається, тому плаванням мостів та будинків усе не обмежується.
- Через сильні паводки росіяни натрапляють і на цікаві "знахідки".
- Зокрема, жителі міста Саранськ виявили на місцевому озері труни, які плавали просто в ньому.
- Нагадаємо, що 5 квітня в місті Орськ, що в Росії, прорвало греблю дамби, унаслідок чого вода затопила місто та спричинила великі руйнування.