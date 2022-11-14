В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов’язаним можуть вручити повістку у різних місцях.

Повістка – це письмовий документ, який видається на ім’я конкретного військовозобов’язаного. Які є правила вручення повістки і за яких умов її можна не приймати – детальніше розповість 24 канал.

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Де можуть вручити повістку

Вручити повістку можуть у будь-якому місці – у парку, на робочому місці, блокпосту.

Що загрожує, якщо не з’явитись до військкомату

Вручити повістку може тільки співробітник військкомату, уповноважені особи органів місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

У такому випадку передбачається адміністративна відповідальність за статтею про порушення оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації. За це загрожує штраф у розмірі 3 400 гривень.

Чи можна відмовитись від повістки

Щоб відмовитись від повістки, військовозобов’язаний повинен мати поважні причини. Наприклад:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача,

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

У такому випадку співробітник військкомату має скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

Якою має бути повістка

Щодо зовнішнього вигляду повістки – це невеликий документ. У ньому має бути:

ваше прізвище, ім'я та по батькові вгорі;

припис, у якому йдеться про необхідність з'явитися у певному ТЦК;

підпис військового комісара з печаткою;

ваш підпис, який ви залишаєте внизу, якщо повістка заповнена правильно й у вас не має заперечень.

Які є види повісток

Існує 4 види повісток:

повістка, щоб з’явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;

повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;

повістка-призов на строкову військову службу;

повістка на прибуття на призовну дільницю.

Нагадаємо, що не всі проходять службу на фронті. Є й ті, хто може залишитися на місці реєстрації. Але для цього потрібно входити до однієї з категорій, про які ми розповімо далі.

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