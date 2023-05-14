Що буде, якщо проігнорувати повістку на відправку: адвокат назвав наслідки

В Україні триває дія воєнного стану, а разом із нею – загальна мобілізація. Цього разу ми зосередимо свою увагу на тих, хто проігнорував повістку на відправку. Дізнайтеся, що за це буде.

Пролити світло на це допоміг адвокат Тарас Никифорчук, передає 24 Канал. Він пояснив, чому не варто ігнорувати повістки на відправку. Якщо ж військовозобов'язаний це зробить, то йому потрібно бути готовим до відповідальності за свої дії.

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Що очікує за ігнорування повістки

Адвокат нагадує, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за те, що військовозобов'язаний не з'явився до Територіального центру комплектування. Вона прописана статтею 336.

Але слід врахувати один важливий момент. Передбачається ця відповідальність лише у випадку, якщо людина бодай раз з'являлася до військкомату.

Після чого людина йде додому, і їй дають так звану повістку на відправку. І вона не з'являється за цією повісткою, комісія пройдена, і тут є така ймовірність, що співробітники ТЦК напишуть заяву, а потім поліція буде цією справою займатися,

– каже адвокат.

Зауважимо, що повістку на відправку вручають тим військовозобов'язаним, які:

не мають відстрочки від служби;

визнані військово-лікарською комісією придатними за всіма наявними критеріями.

Адвокат також нагадав про те, що ТЦК мають практику розсилки та кидання у поштову скриньку нагадувань. У них мовиться про те, що неявка до військкомату загрожує військовозобов'язаному ув'язненням на термін від 3 до 5 років.

"Чи є відповідальність за ігнорування цих попереджень? За великим рахунком, ні. Це один зі способів залучити людей, щоб вони з'явилися в центр комплектування, щоб поповнити наші Збройні сили", – пояснив Никифорчук.

Наостанок додамо, що в Україні можуть ухвалити законопроєкт. Згідно з ним, планують змінити пороговий вік для чоловіків, які проходитимуть строкову службу, з 27 до 25 років. Водночас зазначимо, що під час дії воєнного стану ця зміна все одно не матиме жодного значення, адже мобілізують чоловіків віком від 18 до 60 років.