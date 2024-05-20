В Україні розсилатимуть повістки поштою: коли почне діяти нова постанова

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а тому всі військовозобов'язані чоловіки повинні оновлювати свої дані у ТЦК. Якщо цього не зробити, то повістку надішлють поштою.

Зокрема, це визначено у новому Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який уряд ухвалив 16 травня 2024 року. У новому документі уряд чітко визначив, що є підтвердженням оповіщення резервіста поштотю, передає 24 Канал.

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Повістки надсилатимуть поштою

Згідно з новим Порядком, якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнить дані в ТЦК, то йому надсилатимуть повістку поштою. Так, оповіщення почнуть надсилати поштою з 18 липня 2024 року.

Якщо й після цього призовник не з'явиться у військкоматі, то далі почнеться процедура заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення з особи відповідних коштів чи майна.

Уряд також визначив, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Варто наголосити, що при цьому день явки за викликом визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою.

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