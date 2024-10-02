У ще одній області Укрпошта почала розсилати повістки

В Україні вже почали розсилати повістки поштою. Повістка військовозобов'язаним надходить як звичайний рекомендований лист, який одержувач отримує під підпис.

Відомо, що повістки поштою можуть отримати лише ті громадяни, які оновили дані. Вчора, 1 жовтня, Укрпошта почала розсилати повістки у Херсонській області.

Дивіться також Розсилка повісток поштою: в Укрпошті розповіли деталі отримання

Повістки Укрпоштою на Івано-Франківщині

Тепер до Херсонщини приєдналося й Прикарпаття. Про це заявив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

У повідомленні військкомату йдеться, що документи підписані електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Надруковані повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за наявними домашніми адресами військовозобов'язаних.

Після отримання повістки чоловіки призовного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. В іншому випадку будуть притягнені до адміністративної відповідальності. ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи.

До слова, Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану.