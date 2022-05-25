"Повітря і 12 тисяч тонн брехні": окупанти запустили фейк про відновлення порту в Маріуполі
Джерело:Андрющенко Time
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти заявляють нібито в Маріуполі порт запрацював у звичайному режимі.
Петро Андрющенко спростував цю інформацію. За його словами, в такому випадку в Маріуполі з’явилась вода та електрика, а ще десь проросло грошове дерево.
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Він пояснив, що технічно для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна електрика, якої немає. Навіть велика кількість генераторів, які також відсутні, не забезпечать повноцінну роботу порту.
Попри це Петро Андрющенко зазначив, що самоназваний мер Іващенко розповів нібито 12 тисяч тонн вантажу вже пішло з порту.
"Здається, поки це перші 12 тисяч тонн брехні російської пропаганди. Разом з повітрям це поки єдине, що системно відвантажується з Маріуполя в навколишній світ", – додав Андрющенко.
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