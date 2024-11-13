Рух транспорту у Львові відображався некоректно через повітряну загрозу
13 листопада 2024, 08:34Читать новость на русском
На Львівщині зранку оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Міська влада зробила важливе попередження.
Незадовго до сьомої ранку на Львівщині залунали сирени. Повітряні сили попередили про пуски крилатих ракет з "тушок".
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Перебої у роботі транспорту
У міській раді попередили, що рух громадського транспорту у Львові відображається некоректно.
Усе через застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)
Просимо це враховувати,
– зазначили у відомстві.
Станом на 08:32 у Львівській області оголосили відбій тривоги.
До слова, у Києві лунали вибухи. Ворог вдарив по столиці балістикою. На місці прильоту виникла сильна пожежа.