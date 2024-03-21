У більшості областей України – повітряна тривога: Росія запустила ракети

З літаків Ту-95МС, ймовірно, відбулися пуски крилатих ракет, про це проінформували українців Повітряні сили. У низці областей України одразу оголосили повітряну тривогу.

Зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області Росії відбувся приблизно після півночі, на початку доби 21 березня. О 00:53 Повітряні сили написали про це у соціальних мережах.

Трохи раніше У Повітряних силах повідомили про зліт Ту-95: можливий масований ракетний удар

Понад дві години літаки летіли до потенційної зони пусків. О 02:58 стало відомо, що вони таки здійснили маневр та, ймовірно, випустили крилаті ракети. Далі читайте у хронологічній послідовності, що відбувалося під час атаки ворога.

Повітряна тривога вночі 21 березня: що відомо

03:45, 21 березня Повітряна тривога в усій Україні. 03:24, 21 березня Станом на 03:25 повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні, за винятком Заходу. Слід негайно подбати про безпеку, якщо ви перебуваєте в "червоній" області. 03:10, 21 березня Моніторингові канали повідомили, що у повітрі може бути до 11 бортів ТУ-95МС. Мовиться про 9 бортів з аеродрому "Оленья" та ще 2 – з "Енгельса". Якраз ці літаки й могли здійснити перші пуски, отже, за годину ракети можуть залетіти на територію України.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та вирушайте до укриття або іншого безпечного місця (чи застосовуйте правило двох стін, якщо інших варіантів захиститися немає, і перебувайте у безпеці до сигналу про відбій). Також не слід стояти біля вікон і не можна знімати роботу ППО. Не ставайте спільниками ворогів!

Зауважмо, що попередня масована ракетна атака на Україну відбулася понад місяць тому, 15 лютого. Ворог тоді, як інформували Повітряні сили ЗСУ, застосував 26 ракет. Знешкодити вдалося 13 із них. Мовиться про 8 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, ще 2 ракети "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59, а також – одну балістичну ракету "Іскандер-М".