По всій Україні була повітряна тривога: Росія атакувала ракетами

Повітряні сили проінформували українців, що з літаків Ту-95МС відбулися пуски крилатих ракет. Реагуючи на загрозу, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом тривога стала всеукраїнською.

Про зліт стратегічних бомбардувальників з аеродрому Оленья в Мурманській області Росії стало відомо ще близько 2 ночі 15 лютого. Кілька годин літаки добиралися до зони пусків. Також могли відбутися запуски "Калібрів".

Трохи раніше Повітряні сили попередили про зліт Ту-95мс: коли літаки будуть біля пускових рубежів

Далі читайте у хронологічній послідовності, що відбувалося під час атаки ворога.

Повітряна тривога 15 лютого: що відомо

Нагадаємо, в Україні у переддень, 14 лютого, оголошували масштабну повітряну тривогу через МіГ-31К, що може запускати ракети "Кинджал".

А приблизно опівночі росіяни атакували Чугуїв на Харківщині. Під удар потрапив житловий район, щонайменше одна людина загинула.

Відбій ракетної небезпеки оголосили у всіх областях України.Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті є влучання. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає.В Івано-Франківській області пролунали вибухи.На Запоріжжі є влучання в інфраструктурний об'єкт. Поранено 1 людину.Ракети знову летять у напрямку Львова. У місті пролунали повторні вибухи.У Хмельницькій області пролунали вибухи.Ракети летять на Івано-Франківщину. Однак курс постійно змінювався – ракети фіксували то у Львівській області, то в Хмельницькій.У Львові пролунали потужні вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.Повітряні сили попередили, що ракети заходять у Львівську область.Ракети маневрують у повітряному просторі України. Так, частину ракет зафіксували у Волинській області. Ще одна група крилатих ракет прямує на Хмельниччину з Вінниччини. Також з Чернігівщини ракети летять на Київ.Вибухи пролунали на Запоріжжі.Вибухи пролунали у Києві. Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.Ворог запустив у напрямку Дніпра авіаційну ракету Х-59. В області пролунали вибухи.У Київській області пролунали вибухи. Там працювала ППО.Максим Козицький попередив, що ракети курсують у Вінницькій області. Ракети рухаються на Захід України, тому варто перебувати в укриттях.Повітряні сили повідомили, що ракети маневрують 4 межах 4 областей – з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.Залетіла друга група крилатих ракет – на цей час перебуває у Сумській області, летить у напрямку Полтавщини, – ПС.Ракети з "тушок" націлені на Київ. Також, схоже, "Калібри" завертають, щоб зайти на столицю зі сходу. Зараз вже є ракети в Житомирській області, курсом на Київ, пишуть Повітряні сили.Ракети долетіли до Києва, Повітряні сили закликали містян терміново ховатися у безпечні місця.Перша група крилатих ракет з Ту-95мс вже в Сумській області, в напрямку Чернігівщини. ПС кажуть, що ракети прямують на Київ. Є також ракета у Вінницькій області, курсом на захід.Ракети зафіксували у Черкаській області, рухаються за курсом північно-східним.Повітряні сили пишуть, що ракети з боку Чорного моря залетіли до нас та загрожують Кіровоградській та Дніпропетровській областям. Вочевидь, мовиться про "Калібри".Водночас Повітряні сили написали, що вже фіксують ракети неназваного типу, що залетіли через територію Херсонської області.Станом на цей час тривогу оголосили майже в усіх областях, окрім західних.За інформацією моніторингових каналів, пуски відбулися приблизно о 04:20. Мовиться про ракети типу Х-101/555/55, які запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Попередня масована ракетна атака на Україну відбулася 7 лютого. Тоді ворог застосував комбіновану тактику, витративши 20 "Шахедів", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М" та 5 зенітних керованих ракет С-300. Під ударами найдужче були Київ, Харків, Миколаїв та Львівська область.

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