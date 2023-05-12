740 повітряних тривог: як довго сирени лунали в Києві за час війни
Джерело:Міністерство оборони України
Повітряні тривоги у Києві за рік і майже три місяці повномасштабного вторгнення тривали загалом понад 800 годин. Втім, плани ворога провалюються – усі ворожі ракети за останні два місяці збиває українська ППО.
У Міноборони заявили, що загалом за час повномасштабного вторгнення в Києві тривога лунала 740 разів.
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Повітряна тривога у Києві
За понад рік війни у столиці України повітряну тривогу оголошували загалом 851 годину і 38 хвилин – понад 35 діб. У Міністерстві оборони повідомили, що за останні два місяці жодна ворожа ракета, яку ворог запускав по Києву, не досягла цілі.
За п'ятнадцять місяців війни українська протиповітряна оборона суттєво покращилася; в перший день вторгнення Росія завдала удару по українській ППО, та завдяки вчасному попередженню від союзників військам вдалося перегрупуватися. З лютого 2022 року Україна отримала чимало зброї та техніки – зокрема IRIS-T з Німеччини та американські NASAMS. Також Україні передали європейські системи SAMP/T і американські ракети HAWK, а нещодавно до українських сил ППО додалися ще й дві батареї Patriot.
За оцінками командира бригади командування протиповітряної оборони "Центр", на початку вторгнення Україні вдавалося збивати всього близько 50% ракет. Наразі ж ця цифра вже наближається до 90%.
Як працює українська протиповітряна оборона: останні новини
- Ракетний удар, який Росія здійснила 9 травня, розчарував Путіна – адже українська ППО вдало відбила атаку. Політтехнолог Борис Тизенгауен розповів, як військові невдачі Росії впливають на стан диктатора. На параді у Москві Путін виглядав пригніченим – так само, як і сім лідерів країн Центральної Азії, що прибули на "свято".
- У Києві та на Півночі країни створюють нові групи протиповітряної оборони. Передача нової партії позашляховиків для створення мобільних вогневих груп ППО відбулася вже 10 травня.