У РНБО порадили українцям бути уважними до тривог

Ввечері 25 травня російська армія запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". На тлі цього в РНБО порадили українцям бути уважними до повітряних тривог.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в його телеграм-каналі.

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Що порадив Коваленко українцям щодо тривог

Андрій Коваленко звернув увагу, що російські загарбники знову атакують Україну повітряними цілями.

Будьте уважні до тривог, ворог знову атакує з повітря,

– написав керівник Центру протидії дезінформації.

Тож, у разі повітряної тривоги у вашому регіоні, варто пройти до найближчого укриття цивільного захисту, або ж, якщо це неможливо, скористатися правилом двох стін та відійти подалі від вікон та зовнішніх стін.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Як ворог атакував Україну 24 і 25 травня вночі