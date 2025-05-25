У РНБО порадили українцям бути уважними до тривог
- Увечері 25 травня російська армія запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".
- Андрій Коваленко радить українцям бути уважними до повітряних тривог.
Ввечері 25 травня російська армія запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". На тлі цього в РНБО порадили українцям бути уважними до повітряних тривог.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в його телеграм-каналі.
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Що порадив Коваленко українцям щодо тривог
Андрій Коваленко звернув увагу, що російські загарбники знову атакують Україну повітряними цілями.
Будьте уважні до тривог, ворог знову атакує з повітря,
– написав керівник Центру протидії дезінформації.
Тож, у разі повітряної тривоги у вашому регіоні, варто пройти до найближчого укриття цивільного захисту, або ж, якщо це неможливо, скористатися правилом двох стін та відійти подалі від вікон та зовнішніх стін.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Як ворог атакував Україну 24 і 25 травня вночі
В ніч на 24 травня російські загарбники масовано атакували Київ безпілотниками типу "Шахед", а також балістичними ракетами. Через це у столиці виникли пожежі, були руйнування та пошкодження будинків, а також постраждало 15 людей.
Тієї ночі ворог запустив по Україні 250 безпілотників різних типів та 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Силами ППО знешкоджено 245 ворожих дронів та 6 ракет.
Наступної ночі окупанти завдали масованого комбінованого удару вже по більшості областей України. Окрім Київщини, також постраждали Хмельниччина, Житомирщина, Миколаївщина, Харківщина тощо.
У ніч на 25 травня, за даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 298 дронів і 69 ракет. Протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено, а також знешкоджено 266 ворожих БпЛА.