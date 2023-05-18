Подбайте про безпеку: повітряна тривога в Україні через ракетну загрозу

Сирени залунали майже одночасно у багатьох українських областях близько 3 ранку 18 травня. За інформацією моніторингових груп, причиною повітряної тривоги стала ракетна загроза.

Зокрема, у каналі monitor зазначили: "Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку". Що відбувалося далі – розповідаємо на 24 Каналі.

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Повітряна тривога ночі проти 18 травня: що відбувалося в Україні

Повітряні тривоги вечора 17 травня: найголовніше

Увечері 17 травня у більшості областей нашої країни вже оголошували повітряну тривогу – через запуск російських безпілотників. Утім, повідомлень про влучання чи збиття з офіційних джерел не було.

Дещо раніше, близько 21:21, у південних регіонах оголошували тривогу, а потім в Одесі місцеві жителі чули гучні вибухи. Офіційної інформації станом на 3 ранку не було, утім, як зазначали моніторингові групи, Росія цього вечора проти Одеської області могла застосувати ракети "Калібр".

Про загрозу ракетного удару на Черкащині повідомили в ОВА. Про це ж написав мер Кременчука, тим часом місцеві на Полтавщині вже чули якісь звуки, схожі на вибухи.офіційно про це не повідомляли, але зрозуміло, що в різних регіонах України зараз працюють сили ППО.Моніторингові групи вказують, що над повітряним простором України вже фіксують ворожі ракети.Тривога стала всеукраїнською, її оголосили також в Чернівецькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях.Тривогу оголосили в Києві, Київській області, а також в областях Чернігівській та Житомирській. За кілька хвилин додалася Вінницька область.За повідомленнями моніторингових пабліків, до 10 бортів ворожої стратегічної авіації (мовиться про Ту-95МС) прибули на рубежі пусків з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії. Попередньо, з літаків випустили ракети Х-101/555. Достеменно відомо про те, чи це не фальшиві цілі, тільки тоді, коли чи якщо вони ввійдуть до повітряного простору України.Повітряну тривогу оголосили в таких областях: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська та Сумська. У Черкаській та Кіровоградській областях тривога вже тривала понад дві години через загрозу застосування ворогом, найімовірніше, безпілотних апаратів.