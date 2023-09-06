Повітряна тривога: ворог випустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС

Уночі 6 вересня Повітряні сили повідомили про те, що росіяни запустили крилаті ракети авіаційного базування зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. В Україні понеслася хвиля тривог областями.

Далі в Повітряних силах наголосили: є ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Потрібно перебувати в безпечних місцях та не фіксувати роботу ППО, яке знищуватиме ворожі повітряні цілі.

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Повітряна тривога вночі 6 вересня: що відбувалося

Є перша інформація щодо нічної атаки по Одеській області дронами: в ОВА написали, що загинула людина, також у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Тим часом у Києві продовжує працювати ППО. За повідомленням мера Віталія Кличка, на столицю ще йдуть ракети.КМВА попередила киян, що у столиці працює ППО.Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Київської області та Києва.Повітряна тривога у Чернівецькій області. Загроза з напрямку Вінницької області. Повітряні сили заявили про небезпеку для Умані!Тривога в Хмельницькій області. Монітори пишуть, ракети загрожували Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областям. Проте вони маневрують та змінюють вектор руху доволі часто.Черкаська ОВА повідомила про підвищену ракетну небезпеку в регіоні!Повітряна тривога вже на всій території України, окрім Заходу. Ракети маневрують в українському повітряному просторі.

О 04:23 Повітряні сили України проінформували про загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку. Й водночас закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття!.

У цей же час на Сході України в усіх областях оголосили повітряну тривогу. Та буквально через 20 хвилин тривогу оголосили в Києві, Київській області та ще кількох областях навколо. А Повітряні сили написали:

Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!

Зауважимо, цієї ж ночі Одеська область, зокрема Ізмаїльський район, зазнали атаки дронів-камікадзе типу "Шахед". У регіоні активно працювали сили ППО. Про наслідки офіційних повідомлень наразі не було.