Українська операція проти Керченського мосту продемонструвала вразливість російської військової логістики навіть попри посилену охорону цього об'єкта. Атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та спроби тиснути на населення повітряними ударами свідчать, що війна дедалі більше залежить від можливостей сторін у повітрі. Щоб змінити розрахунки Кремля, Україні потрібно не лише посилювати протипов

Українська операція проти Керченського мосту продемонструвала вразливість російської військової логістики навіть попри посилену охорону цього об'єкта. Атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та спроби тиснути на населення повітряними ударами свідчать, що війна дедалі більше залежить від можливостей сторін у повітрі. Щоб змінити розрахунки Кремля, Україні потрібно не лише посилювати протиповітряну оборону, а й нарощувати далекобійні спроможності для ударів по стратегічних об'єктах у Росії.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому атаку на Керченський міст не можна прирівнювати до російських ударів по цивільних об'єктах, як українські F-16 змінюють підхід до перехоплення ракет і дронів та чому Україні потрібні додаткові винищувачі. Також генерал оцінив перспективи українського ракетного виробництва, розповів, як далекобійні удари можуть вплинути на рішення Путіна, та пояснив, чому поступки щодо Донбасу в обмін на гарантії безпеки не повинні ухвалюватися без чітких механізмів захисту України.

Удар по Керченському мосту та різниця між законною і незаконною ціллю

Тож давайте почнемо нашу сесію з вашої поїздки до України. Яке ваше враження від України, ВПС України та поточного балансу сил у цій повітряній війні між Росією та Україною?

По-перше, причина, чому я цього разу відвідав Україну, полягала в тому, щоб розширити розуміння збройними силами України застосування повітряної сили Заходом та її здатності досягати оперативних та стратегічних результатів.

Як ви згадали, я працював з групою українських Повітряних сил, а також інших офіцерів військової служби, пропонуючи ідеї щодо оптимізації використання повітряних сил. І що мене справді вразило, і це завжди вражає під час моїх поїздок до України, так це якість їхніх запитань.

Військові офіцери хотіли знати, як повітряні сили витримають і допоможуть їм в умовах, з якими вони стикаються сьогодні. Тож я переконаний, що в Україні є офіцери, які можуть впроваджувати значущі зміни, і старше українське військове керівництво може максимально використати цей талант, залучаючи цих офіцерів до прийняття рішень досить рано, щоб сформувати їх.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці про те, як зупинити Путіна: відео

І дозвольте мені ще раз звернути увагу на один важливий момент: Повітряні сили України повинні мати більше представництва в Генеральному штабі України, тому що повітряні сили можуть діяти разом із наземними силами для досягнення синергії, яка інакше неможлива, але ці міркування мають бути послідовною частиною процесу військового планування на стратегічному та оперативному рівнях.

Як ви оцінюєте українську операцію проти Керченського мосту та використання різних типів озброєння? Якою може бути відповідь Росії на цю атаку і чи здатна вона посилити удари по українській цивільній інфраструктурі? Як ви загалом оцінюєте нинішній етап повітряної війни та російські атаки на цивільне населення України?

Дуже важливо, щоб ваша аудиторія зрозуміла: це не просто еквівалентний набір атак, коли Росія атакує українські мости, а Україна атакує Керченський міст. Атаки на Керченський міст були законними атаками на військову ціль.

Мені не потрібно говорити вам чи вашій аудиторії, що Крим був незаконно захоплений Росією, і тепер він використовується як російський військовий форпост для продовження та здійснення агресії проти України. Отже, обвал головного дорожнього прольоту Керченського мосту був надзвичайно значним, оскільки це був важливий транспортний зв'язок між Росією та окупованим Кримом.

А інша частина полягає в тому, що він тісно пов'язаний особисто з Путіним. Тепер дозвольте мені торкнутися іншого боку моєї думки. Атаки Росії на мости в центрі Києва є атаками безпосередньо на цивільну інфраструктуру, що є незаконним у контексті законів збройного конфлікту.

Отже, це два окремо різних та встановлених напади. У випадку з Росією, вони порушують закони збройного конфлікту, атакуючи цивільну інфраструктуру. На боці України вони атакують законні військові цілі.

Тепер повернемося до трохи більш детальної інформації про Керченський міст. Дорожню та залізничну ділянки необхідно оцінювати окремо. І, як ми знаємо, дорожній проліт зруйновано. Залізничний рух з цієї сторони постраждав, але зрештою цей проліт також потрібно ліквідувати.

Я впевнений, що українські військові наполегливо працюють, щоб продовжувати це робити або працюють над цим. І тоді, звичайно, тривалий військовий ефект залежатиме від того, як довго транспорт буде порушено і яку потужність Росія зможе відновити.

Міст також порушує важливе питання. І саме це змусить Путіна сумніватися, що Росія зможе вести цю війну на умовах, які він вважає прийнятними. Один удар може призвести до витрат і привернути увагу, але зміна його розрахунків вимагає ширшого, більш тривалого тиску, який відчувається всередині Росії.

Тому що доки він вважає, що зможе покрити витрати та пережити Україну, у нього є підстави продовжувати. Тож найшвидший спосіб зупинити вбивства – це посилити негативні наслідки для Путіна, якщо він не зупиниться.

Давайте також розглянемо повітряний аспект цієї атаки. Як Україні вдалося пробити російську протиповітряну оборону поблизу Керченського мосту? Росія вже деякий час захищає цей міст, розгортаючи там багато повітряних і військово-морських засобів, щоб запобігти атаці України навіть однією ракетою по цьому мосту.

Це чудове питання, але я не хочу вдаватися в деталі, які б дали Росії якесь уявлення про те, як українські військові були такими ефективними у виконанні своїх операцій.

Але я хотів би перенести ваше запитання в дещо інше русло та поговорити про незмінну важливість використання повітряних сил для ударів глибоко в Росії, для досягнення ефектів на стратегічному рівні, які, мабуть, є найбільш ефективним способом посадити Путіна за стіл переговорів.

Ці операції повинні бути розширені як за масштабом, так і за інтенсивністю, тому що саме це найбільше впливає на рішення Путіна сьогодні. І гарна новина, яку я щойно почув, полягає в тому, що міністр оборони України каже, що Київ планує більш ніж потроїти свою здатність до ударів на велику дальність у 2027 році.

І це важливо, тому що Путін має мало стимулів погоджуватися на припинення вогню, якщо він вважає, що продовження війни покращить його позицію. Тож збільшення вартості підтримки агресії для Росії є одним із найвірніших способів змінити цей розрахунок і покращити вплив України за столом переговорів.

Баланс сил у повітряному бою

Давайте також розглянемо баланс сил у цьому повітряному бою. На вашу думку, яка сторона має більше важелів впливу у цьому повітряному бою? Тому що Росія завдає ударів по Києву балістичними ракетами. Україна зараз намагається перехопити. З іншого боку, Україна завдає ударів по Росії безпілотниками та ракетами, спрямованими проти енергетичної інфраструктури, нафтопереробних заводів, складів, авіабаз та іншого військового майна. Яка ваша чесна оцінка?

Це чудове питання, і я думаю, більшість людей знають, що Росія має більші повітряні сили та більше озброєння. Тому вона може зосередити вогневу міць на частинах лінії фронту, використовуючи планувальні бомби.

І, як ви згадували, як ми бачили минулої ночі, вона також відправляє ракети та безпілотники вглиб України та завдає величезної шкоди. Атаки минулої ночі, російські атаки на цивільну інфраструктуру в Києві, були особливо жорстокими.

Водночас українські винищувачі та наземні системи ППО продовжують обмежувати можливості дії російських бойових літаків. Тому я назвав повітряний простір дуже спірним. Росія все ще може завдавати серйозної шкоди, не маючи переваги в повітрі.

Для України нагальне питання полягає в тому, скільки винищувачів вона може тримати в польоті день у день? Кожен літак, що стоїть на землі в очікуванні запчастин, зменшує сили, доступні для захисту України. Отже, нам потрібно зберегти F-16, які Україна вже має, в польотах, і знайти спосіб збільшити потужність винищувачів набагато швидше, ніж знадобиться для будівництва нових літаків.

Нещодавно президент Зеленський попросив негайно надати ще 40 F-16, щоб допомогти закрити небо від Росії. F-16 були б найшвидшим способом посилити оборону України, а також дозволили б їй кинути виклик планируючим бомбардувальникам, що скидають російські Су-34, і потенційно навіть пусковим установкам "Іскандер", якщо вони отримають далекобійні спільні боєприпаси прямого нападу та "Іржавий кинджал", який є недорогою крилатою ракетою.

Але я хочу згадати і представити вашій аудиторії, що є ще один варіант, який варто розглянути зараз, і про нього я скоро напишу тут. ВПС США нещодавно вивели з озброєння F-15 CD, що є варіантом F-15 Eagle для завоювання переваги в повітрі. А тепер вони виводять з озброєння F-15 Національної гвардії. Отже, Україна могла б використати деякі з цих літаків для гарної роботи, захищаючи свій повітряний простір.

Підсумовуючи, Росія має більшу кількість літаків та озброєння, але Україна використовує літаки та зброю, які вона має, набагато розумніше, ніж Росія. І тому нам, коаліції країн, які є друзями України, потрібно зробити все можливе, щоб якомога швидше отримати більше винищувачів.

F-16 у ролі перехоплювача і нова тактика війни

Як ви оцінюєте використання Україною винищувачів F-16 для перехоплення російських безпілотників і ракет? Наскільки ця тактика є нетиповою для західних повітряних сил і як вона може вплинути на подальший перебіг війни порівняно з використанням наземних систем ППО, зокрема Patriot?

Це чудова тема, і мені пощастило розділити пару обідів з деякими пілотами винищувачів F-16, які роблять саме те, що ви сказали.

Один з них щойно здійснив п'ять польотів за попередні 12 годин і збив 10 російських крилатих ракет під час цих п'яти бойових вильотів. Це досить неймовірно. Ось що ще неймовірніше: вони роблять це за допомогою 20-мм гармати F-16. І роблять вони це вночі.

А для такого пілота винищувача, як я, який літав на F-15 понад 33 роки, це досить вражаюче. Тепер вони літають з окулярами нічного бачення, тому набагато легше побачити літаки та дрони противника вночі, ніж вдень.

Але вони мають величезний вплив на перехоплення дронів та крилатих ракет, які в іншому випадку врізалися б у цивільні цілі. Ось чому я згадував раніше: надзвичайно важливо якомога швидше доставити Україні більше літаків, які можуть захистити Україну.

Інший важливий нюанс полягає в тому, що якби ми могли залучити до бойових дій більше F-16 або F-15, це могло б звільнити українські F-16 для виконання більшої кількості місій, для яких багатоцільова гнучкість цього літака є особливо цінною.

Тому що кожна крилата ракета, перехоплена, перш ніж досягти українського міста, може не тільки врятувати життя цивільних осіб та інфраструктуру, але й кожен F-16, випущений з цих оборонних патрулів, тепер стає доступним для наступальних контрповітряних місій проти російських наземних сил.

Українське оборонне виробництво: ракети та далекобійні спроможності

Як розвиток власного оборонного виробництва, зокрема створення крилатих ракет "Фламінго", безпілотників та балістичних ракет, може вплинути на перебіг повітряної війни проти Росії? Наскільки ці розробки здатні посилити ударні можливості України?

Це чудова новина, що міністр оборони України і все керівництво української безпеки розуміє важливість перенесення боротьби з Росією.

Тому хоча вони збільшують свої можливості – я вже згадував, вони хочуть потроїти свої можливості далекого удару – це включає не лише далекобійні безпілотники, які по суті є крилатими ракетами, але й балістичні ракети FP7, FP9.

І вони надзвичайно важливі, тому що це способи боротися з Путіним. Збільшення вартості підтримки агресії для Росії є одним із найнадійніших способів покращити вплив України за столом переговорів.

Розбудова цих можливостей, зокрема балістичних ракет, які мають більшу досяжність і можуть нести більші боєголовки, може дозволити Україні продовжувати скорочувати російські нафтопереробні та розподільчі підприємства, їх виробництво електроенергії та інші критично важливі стратегічні цілі, такі як їхні центри обробки даних, у пунктах командування та управління. Тож це надзвичайно важливо і має бути пріоритетом номер один для України.

Схоже, що Володимир Путін зараз робить ставку на повітряну міць, тому що ми не чули жодних достовірних повідомлень про повномасштабну мобілізацію всередині Росії. Здається, Путін вагається з цим. Однак він спрямував ці удари по цивільній інфраструктурі України та робить ставку на те, що це може змусити Україну здати Донбас, піти на великі поступки. З вашої точки зору, чи може ця стратегія спрацювати з українцями, адже ви щойно повернулися з України?

Моя коротка відповідь – ні. Це не спрацює, тому що, знову ж таки, і ви знаєте це, бо живете там, я бачу це під час своїх візитів: я бачу рішучість українського народу чинити опір наступу Росії.

Тому я твердо вірю, що Україна переможе. Я думаю, ви маєте рацію в контексті того, що Росія продовжує атакувати цивільне населення України, сподіваючись зламати волю українського народу, але цього не станеться.

Все, що станеться, це збільшить кількість українського народу та винахідливість для опору. І, як я вже сказав, хоча українські сили менші за російські, вони мають набагато більший стимул до боротьби, і вони використовують свої можливості набагато мудріше, ніж росіяни.

Ось чому вам потрібно продовжувати застосовувати та збільшувати як масштаб, так і інтенсивність стратегічних атак проти російських критичних центрів тяжіння. Але зрештою Україна переможе.

Повітря як центр тяжіння у війні на виснаження

Ви щойно згадали про центри тяжіння. Хіба ви не думаєте, що повітря стає найважливішим центром тяжіння у цій війні саме зараз, у цій війні на виснаження, яка навіть вступить у свій шостий рік?

Я хочу бути обережним. Я думаю, що розрахунки Путіна дуже відрізняються від українських тим, що він вважає, що має чисельну перевагу. Тому він просто продовжує втягувати людей у бій на фронті. І йому насправді байдуже на втрачені життя.

Проблема, про яку ви натякали, полягає в тому, що ця війна триває вже багато-багато років. Якби ми надали можливості для перенесення війни з Росією на початку війни, можливо, вона б уже закінчилася.

Але ось що я хочу сказати: затримка з наданням можливостей та потужностей Україні полягає в тому, що ми дали росіянам подарунок часу. І вони можуть бути невігласами у використанні або оптимальному використанні військової сили, але вони не дурні. Тож з часом вони засвоїли деякі з цих уроків.

Це дозволяє їм окопатися та забезпечити оборону. Це дозволяє їм використовувати удари на великі відстані для атаки центрів тяжіння України. Отже, суть справи полягає в тому, що Україні потрібно продовжувати воювати розумніше, не обов'язково запекліше, проти росіян, і зрештою вони здобудуть перемогу.

Як довго триватиме ця боротьба? Чи бачите ви велике бажання Кремля перетворити цю війну на тривалу виснажливу боротьбу, більше на виснаження протягом багатьох років без чіткого прориву з боку Росії?

Ось що трапляється, коли у вас немає достатніх можливостей чи можливостей для досягнення переваги в повітрі. Це має бути головним уроком, винесеним з цього конфлікту, тому що без переваги в повітрі, здатності діяти над силами противника, конфлікт перетворився на цю битву, засновану на виснаженні.

І саме тому перевага в повітрі така важлива, і чому боротьбу потрібно перенести глибоко в Росію. Я твердо переконаний, що Сполучені Штати та ваші друзі та партнери по НАТО повинні продовжувати підтримувати Україну та надавати вам зброю, необхідну для того, щоб перенести боротьбу в серце Росії.

Але, на жаль, я стурбований тим, що ця боротьба триватиме ще кілька років, якщо на Путіна не буде чинитися тиск до такої міри, що він усвідомить: продовження цієї боротьби більше не в його інтересах.

І саме це має статися. Замість того, щоб послаблювати економічний тиск на Путіна, цей економічний тиск слід посилити до такої міри, щоб у нього не було іншої альтернативи, окрім як сісти за стіл переговорів і хоча б домовитися про припинення вогню.

Чи може бути обмін між Донбасом і НАТО

Членство України в НАТО в обмін на капітуляцію Донбасу – ця ідея стає дедалі популярнішою за столом переговорів. Джаред Кушнер каже, що росіяни влаштовані цією ідеєю, що Україна отримає так звані гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. Що ви думаєте з цього приводу, і якщо ми покладемо з одного боку членство в НАТО, подібне до статті 5, а з іншого – капітуляцію Донбасу, ключових міст-фортець, як це використати?

Україна має бути в центрі цих дискусій. Сполучені Штати можуть допомогти у спробі залучити всі сторони до столу переговорів, але суть у тому, що це буде рішення України.

Я б підтримав припинення вогню, яке рятує життя, але воно має бути таким, яке прийме Україна, тому що лінія, за якою припиниться стрілянина, може служити практичній меті, а саме тому, що Україна зберігає свій суверенітет над територією, яку Росія захопила силою.

Але я б наполягав на чітких відповідях на три питання, перш ніж називати це будь-якою довгостроковою угодою. По-перше, хто перевіряє, чи припинилися атаки? По-друге, хто реагує, якщо Росія порушить угоду? І по-третє, що вони зобов'язалися для цього?

Європа має пряму зацікавленість у цих відповідях. Як і Сполучені Штати. Ми зацікавлені в Європі, де країни можуть захищати свою незалежність і де захоплення землі сусіда силою тягне за собою наслідки.

Але зрештою, це питання, яке Україна повинна вирішити, що вона збирається робити, а не Джаред Кушнер чи хтось інший.

І з вашої точки зору, чи можуть ВПС США відігравати якусь роль у забезпеченні припинення вогню або хоча б у моніторингу?

Ні, абсолютно. Я думаю, що якби було таке зобов'язання, то Сполучені Штати втрутилися б, якби Путін порушив будь-яку угоду. Я думаю, це змусило б Путіна зупинитися, бо, на думку багатьох із нас, він порушив би угоду, якби вона була укладена, без серйозного зворотного зв'язку чи наслідків.