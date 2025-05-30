"Підготовка до повітряних боїв із Росією": в Українському конгресі Америки пояснили ці дії
- Аналітики Rand Corporation змоделювали можливу війну між НАТО та Росією. Там наголошують на важливості авіації.
- Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив, чому Сполучені Штати замовили цей звіт.
Аналітики організації Rand Corporation на замовлення ВПС США змоделювали перебіг можливої війни між НАТО та Росією. Там передбачають, що в такому випадку надважливою буде роль авіації.
Про це 24 Каналу розповів речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За його словами, зараз в інформаційному просторі є величезна кількість різної інформації. І адміністрація Трампа, ймовірно, обирає ненайкращі джерела.
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Потрібно усвідомлювати загрозу від Росії
Як наголосив Добрянський, в адміністрації Трампа не дослухаються до авторитетних американських агенцій. Вони часто беруть інформацію з неякісних джерел. Можливо, саме від того йде певне загравання з Росією.
Такі звіти демонструють реальні можливості Росії. Вони допоможуть бути готовими в разу того, якщо Росія таки нападе на Європу. Це особливо важливо в умовах того, якщо хтось в адміністрації Трампа отримує інформацію з сумнівних джерел.
Ці звіти показують, якими можуть бути наступні кроки від нашого ворога та яка їхня сила,
– сказав Добрянський.
Додамо, нещодавно у США заявили, що президент Трампа розчарували дії Путіна під час переговорів щодо перемир'я в Україні. Він негативно сприйняв те, що Росія продовжує обстрілювати Україну.