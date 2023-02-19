Нова тактика, – розвідка Британії сказала, для чого Росія запускає повітряні кулі в небо України

Росія почала застосовувати нову тактику, в межах якої запускає повітряні кулі в небо України. Британська розвідка заявила, що, серед іншого, Кремль хоче зібрати дані про нашу ППО.

Розвідники зауважили, що 12 лютого 2023 року Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення повітряних куль над східною частиною Дніпропетровщини, вже 15 лютого – кулі були над Києвом.

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Що відомо про російські повітряні кулі

Британська розвідка написала, що над столицею України зафіксували декілька повітряних куль зі встановленими під ними радіолокаційними відбивачами. За даними українських посадовців, вдалось збити щонайменше шість з них.

Цілком ймовірно, що повітряні кулі були російськими. Вони, імовірно, представляють нову тактику Росії зі збору інформації про українські системи протиповітряної оборони та хочуть змусити українців витрачати цінні запаси ракет "земля-повітря" та боєприпасів,

– заявили в розвідці Британії.

Там також пригадали, що повітряний простір Молдови 14 лютого довелось закривати на декілька годин через появу там кулі.

"Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України", – повідомили британські розвідники.

Для чого Росія використовує кулі